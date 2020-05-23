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В Усолье из-за сильнейшего паводка затопило "Палаты Строгановых"

Наконец, снизился уровень Камы возле "Строгановских палат" в Усолье. Сильнейший, за всю историю наблюдений, паводок пришел сюда в начале недели. Впервые за несколько десятилетий подтопило почти все старинные постройки, под угрозой оказалось 4 тысячи экспонатов 18-19 века.
Наталья Падерина, заведующая отделом истории и архитектуры музея-заповедника «Усолье Строгановское»: «Есть старинные книги, есть много — богатый фонд фотографий — их в первую очередь мы перенесли в офисное помещение».
А вот само здание от воды всё же пострадало. Она ежегодно стала подниматься значительно выше после строительства Камской ГЭС. И, безусловно, такое воздействие не может не сказываться на состоянии постройки 1724 года. Хотя, ещё веком ранее, половодья ждали.
Станислав Хоробрых, заместитель директора по науке музея-заповедника «Усолье Строгановское»: «Воду любили, воду лелеяли. Потому что сюда приставали баржи, здесь начиналась погрузка-выгрузка. И люди за два месяца большой воды зарабатывали столько денег, сколько хватало на проживание в течение года».
В этом году со спасением экспонатов сотрудники музея справились своими силами, что касается подтопления «каретного», будет оценён ущерб. Помощь в его компенсации намерены оказать и пермские нефтяники. Музей-заповедник компания «ЛУКОЙЛ» поддерживает 19 лет.
Теперь следующая задача — сохранить уникальный образец архитектуры Строгановской эпохи.
«Строгановские палаты» — яркий пример того, как в монументальном европейском стиле появляются местные элементы деревянного зодчества. Окна для такого здания совсем небольшие, как раньше делали в избах, но оформлено всё как в дворцовой архитектуре. Вот такое оно — строгановское барокко.

Опубликовано: 23.05.2020 в 11:00 в рубрике - Новости регионов России

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