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← Пермский край с рабочим визитом посетил министр промышленности и торговли РФ
В Усолье из-за сильнейшего паводка затопило "Палаты Строгановых" →
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13.05.2020 в 14:33
В Усолье из-за сильнейшего паводка затопило "Палаты Строгановых"
Соликамский тракт вновь затопило
Пермский край с рабочим визитом посетил министр промышленности и торговли РФ
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