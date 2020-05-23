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Пермский край с рабочим визитом посетил министр промышленности и торговли РФ
Основную работу по созданию средств защиты выполняют роботы — операторы задают программу и следят за качеством. Но есть этапы производства, на которых незаменимы руки человека. Один из таких – сборка.
В связи с распространением новой коронавирусной инфекции, Суксунский оптико-механический завод нарастил производство защитных очков. Они теперь обеспечивают безопасность медиков не только в Прикамье, но и во многих других регионах России.
Иван Колчанов, генеральный директор ОАО «Суксунского оптико-механического завода»: «Мы были одним из первых предприятий, которое получило займ фонда развития промышленности на расширение производства. И все это происходило при активном участии краевых властей».
Глава Минпромторга поблагодарил коллектив завода за работу и вручил ведомственные награды.
Второй объект в программе визита федерального министра - ОДК «Пермские моторы». На последнем совещании президента Владимира Путина разговор как раз шел о создании российского самолёта МС-21, который планируют оснастить пермскими ПД-14. Но новые двигатели - это не только конструкторское бюро и современная производственная площадка, но и испытательный стенд.
Реконструкция на нём завершилась в 2017 году. Стенд адаптивный, а это значит, на нем можно испытывать разные двигатели. В перспективе создание еще более мощного ПД-35, а значит, и помещение ему понадобится попросторнее. На это и направлен новый проект, реализуемый с государственной поддержкой.
Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ: «Мы хотим сразу заложить такую конструкцию испытательного центра, который будет обеспечивать до 50 тонн мощности двигателей, испытывать именно в этом месте. Поэтому это будет самый современный в Европе испытательный центр по авиационным двигателям».
Новый промышленный объект такого масштаба - большой плюс для всего Пермского края. Налоги, рабочие места и, конечно, новая инфраструктура, с возведением которой готова помочь региональная власть.
Дмитрий Махонин «Мы обязаны в совокупности обеспечить социальной инфраструктурой Новые Ляды. Это детские сады, школы, дороги, спортивные учреждения. Все необходимые средства в бюджете заложены, и мы начинаем реализацию уже с этого года всех этих социальных проектов».
Производство в Суксуне работает уже сейчас, индивидуальные средства защиты востребованы по всей стране. Испытательный стенд «Пермских моторов» планируют закончить к 2024 году. А первый самолет с новыми пермскими двигателями должен взлететь ещё раньше - до конца этого года.
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