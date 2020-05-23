Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Новости регионов России

← Рассматривается вопрос о тестировании пермяков на иммунитет к коронавирусу

Соликамский тракт вновь затопило →

Пермский край с рабочим визитом посетил министр промышленности и торговли РФ

Денис Мантуров побывал на предприятиях Перми и Суксуна. Одна из главных целей поездки - поддержка производств в сложных условиях, вызванных пандемией коронавируса.
Основную работу по созданию средств защиты выполняют роботы — операторы задают программу и следят за качеством. Но есть этапы производства, на которых незаменимы руки человека. Один из таких – сборка.
В связи с распространением новой коронавирусной инфекции, Суксунский оптико-механический завод нарастил производство защитных очков. Они теперь обеспечивают безопасность медиков не только в Прикамье, но и во многих других регионах России.
Иван Колчанов, генеральный директор ОАО «Суксунского оптико-механического завода»: «Мы были одним из первых предприятий, которое получило займ фонда развития промышленности на расширение производства. И все это происходило при активном участии краевых властей».
Глава Минпромторга поблагодарил коллектив завода за работу и вручил ведомственные награды.
Второй объект в программе визита федерального министра - ОДК «Пермские моторы». На последнем совещании президента Владимира Путина разговор как раз шел о создании российского самолёта МС-21, который планируют оснастить пермскими ПД-14. Но новые двигатели - это не только конструкторское бюро и современная производственная площадка, но и испытательный стенд.
Реконструкция на нём завершилась в 2017 году. Стенд адаптивный, а это значит, на нем можно испытывать разные двигатели. В перспективе создание еще более мощного ПД-35, а значит, и помещение ему понадобится попросторнее. На это и направлен новый проект, реализуемый с государственной поддержкой.
Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ: «Мы хотим сразу заложить такую конструкцию испытательного центра, который будет обеспечивать до 50 тонн мощности двигателей, испытывать именно в этом месте. Поэтому это будет самый современный в Европе испытательный центр по авиационным двигателям».
Новый промышленный объект такого масштаба - большой плюс для всего Пермского края. Налоги, рабочие места и, конечно, новая инфраструктура, с возведением которой готова помочь региональная власть.
Дмитрий Махонин «Мы обязаны в совокупности обеспечить социальной инфраструктурой Новые Ляды. Это детские сады, школы, дороги, спортивные учреждения. Все необходимые средства в бюджете заложены, и мы начинаем реализацию уже с этого года всех этих социальных проектов».
Производство в Суксуне работает уже сейчас, индивидуальные средства защиты востребованы по всей стране. Испытательный стенд «Пермских моторов» планируют закончить к 2024 году. А первый самолет с новыми пермскими двигателями должен взлететь ещё раньше - до конца этого года.

Опубликовано: 23.05.2020 в 10:00 в рубрике - Новости регионов России

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости регионов России:

Рассматривается вопрос о тестировании пермяков на иммунитет к коронавирусу

Интернет в частных жилых домах доступен в проекте «Дом.ру. Дача»

Авиакомпания «Победа» с июня возобновит полеты из Перми

У 20 пермских вахтовиков из Якутии подтвердился коронавиурс

Владимир Путин отметил работу главы Пермского края по поддержке донорства крови

Комфорт и безопасность в самоизоляции обеспечат связисты Дом.ru

Жительницу Чусового оштрафовали за фейковую публикацию о коронавирусе

Система «Главбух» в рамках антикризисных мер запустила экстренную всероссийскую горячую линию для бизнеса

На сайте пермского международного марафона продолжается онлайн регистрация

В Прикамье стартовала Всероссийская декада подписки


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Рассматривается вопрос о тестировании пермяков на иммунитет к коронавирусу

Соликамский тракт вновь затопило →

Обратите внимание

в Перми

В Перми можно купить товары за советские деньги
В период самоизоляции в пермском магазине подарков продают товары за советские деньги. Все собранные купюры планируют выставить на аукцион, а вырученные деньги отправить на помощь приморскому тигру Амуру и обитателям пермского зоопарка.
21.05.2020 в 15:15

Метки: Общество, в Перми, Деньги

Большая вода напугала жителей Заостровки
В черте Перми по-прежнему фиксируются подтопления вдоль разлившейся Камы ниже ГЭС. Жители микрорайона Заостровка говорят, что уровень воды начал постепенно снижаться, но угроза пока сохраняется.
21.05.2020 в 13:04

Метки: Происшествия, в Пермском крае, в Перми

В Перми начался ремонт улицы Адмирала Ушакова
В рамках реализации проекта администрации Перми «Малые дела» на территории Кировского района начались работы по ремонту улицы Адмирала Ушакова от улицы Калинина до улицы Буксирной. Этот объект является центральной улицей микрорайона Судозаводский, здесь расположены значимые объекты инфраструктуры и социальные учреждения. Кроме проезжей части заменят бортовые камни, восстановят отдельные участки тротуаров, обустроят парковочные карманы, нанесут дорожную разметку. Сейчас идет благоустройство тротуаров. В июне начнутся основные работы на проезжей части. Срок завершения работ – октябрь 2020 года. Всего этом году в рамках проекта администрации Перми «Малые дела» будет комплексно отремонтировано 11 значимых дорожных объектов в разных районах города.
21.05.2020 в 12:52

Метки: в Перми

В Перми два школьника поучаствовали в ограблении нелегального пункта приема металла
Преступление произошло в дневное время на улице Фоминская. Трое неизвестных зашли в пункт приёма металла, избили скупщика и похитили 50 тысяч рублей. Со слов потерпевшего сыщики составили фотокомпозиционные портреты нападавших. Грабителей задержали в микрорайоне Парковый. Как стало известно, преступление совершил 18-летний юноша и 2 несовершеннолетних школьника. Сейчас следователи выясняют, куда ребята успели потратить деньги. Уголовное дело возбуждено по статье «Грабеж» и в ближайшее время будет направлено в следственный комитет. Помимо этого, полицейская проверка показала, что сам потерпевший работал нелегально. У мужчины отсутствовала лицензия. Подпольного скупщика металла привлекли к административной ответственности.
21.05.2020 в 12:08

Метки: Происшествия, Преступления, в Перми, Общество

В Прикамье начнут использовать искусственный интеллект для выявления COVID-19
Больницы в Перми и Березниках принимают в опытную эксплуатацию разработку, позволяющую за секунды распознавать коронавирус на снимках компьютерного томографа. Модель искусственного интеллекта разработали айтишники Сбербанка. Она с высокой точностью определяет на компьютерной томограмме (КТ) легких изменения, вызванные ковид-пневмонией, и объем этих изменений. Модель позволяет значительно повысить охват населения диагностикой на коронавирус и точность этой диагностики путем раннего выявления пневмонии, что существенно снижает текущую нагрузку на медицинских работников. В настоящее время врачи КТ и IT-специалисты Пермской краевой клинической больницы активно сотрудничают со Сбербанком с целью внедрения данного программного продукта и дальнейшего использования его на всех КТ-аппаратах в Прикамье.
21.05.2020 в 10:45

Метки: Здоровье, в Перми, в Пермском крае, Наука и техника

В России

Нарушителей масочного режима вычислит умная техника
В Перми презентовали технологию, которая может автоматически определить, есть у человека на лице защитная маска или нет. В случае ее отсутствия система фиксирует нарушение и моментально оповещает о нем.
21.05.2020 в 10:47

Метки: Наука и техника, Сделано в Перми, Здоровье, Интернет, В России

Завод «Синергия» готовится отметить тридцатилетие
К юбилею на
19.05.2020 в 10:21

Метки: Сделано в Перми, Экономика, В России

Сегодня на телеканале «Россия» - премьера сериала «Разбитое зеркало»
С 18 мая в 21:20 на телеканале «Россия» стартует остросюжетная мелодрама «Разбитое зеркало». Это история внешне благополучной семьи, в которой каждый скрывает свою зловещую тайны. Но, как это часто бывает в жизни, рано или поздно наступает время платить по счетам… В лесу находят тело пропавшей много лет назад почтальонши. В её сумке сохранилось несколько писем, и их отправляют адресатам. Так главная героиня Даша получает весточку из прошлого от своего жениха Олега. Это письмо переворачивает всю её жизнь. Даша узнаёт, что её любимый, которого считали погибшим, на самом деле жив. Она решает выяснить, что же на самом деле произошло 20 лет назад и начинает своё расследование. В ролях: Екатерина Гусева, Александр Лазарев мл., Алексей Макаров, Станислав Дужников, Владимир Гостюхин.
18.05.2020 в 17:49

Метки: Кино, Анонс, Культура, В России

Интернет в частных жилых домах доступен в проекте «Дом.ру. Дача»
В условиях самоизоляции все большее значение приобретает качественная связь и интернет
13.05.2020 в 21:51

Метки: Интернет, в Пермском крае, В России

Авиакомпания «Победа» с июня возобновит полеты из Перми
Продажа билетов на летние рейсы начнется с 14 мая. Так, с 2 июня из Перми начнёт выполняться рейс в московское Внуково по будням в 6:10. Стоимость билета начинается от 1999 руб. Билеты в Санкт-Петербург начинаются от 5099 руб., билеты в Сочи от 4200 до 6100 руб. Напомним,
13.05.2020 в 14:33

Метки: В России

Лента новостей RSS каналы

В Усолье из-за сильнейшего паводка затопило "Палаты Строгановых"В Усолье из-за сильнейшего паводка затопило "Палаты Строгановых"

Соликамский тракт вновь затопилоСоликамский тракт вновь затопило

Пермский край с рабочим визитом посетил министр промышленности и торговли РФПермский край с рабочим визитом посетил министр промышленности и торговли РФ

Бур асыв, Пермскöй край!Бур асыв, Пермскöй край!

Пермский край получил 5 изолирующих боксов для перемещения пациентов с коронавирусомПермский край получил 5 изолирующих боксов для перемещения пациентов с коронавирусом

В Прикамье подорожали яйца, микроволновки и валидолВ Прикамье подорожали яйца, микроволновки и валидол

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.05.2020«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.05.2020

Дистант на крыше: прокурорская проверка завершенаДистант на крыше: прокурорская проверка завершена

Как подчеркнуть свою оригинальность: советы для удачного выбора паспортных обложекКак подчеркнуть свою оригинальность: советы для удачного выбора паспортных обложек

В Култаево затопило тротуар возле нового детсадаВ Култаево затопило тротуар возле нового детсада

В Перми выпало больше половины месячной нормы осадковВ Перми выпало больше половины месячной нормы осадков

За незаконную добычу рыбы в период нереста возбуждено 6 уголовных делЗа незаконную добычу рыбы в период нереста возбуждено 6 уголовных дел

Власти разрабатывают план поэтапного выхода спортивного сообщества из режима самоизоляцииВласти разрабатывают план поэтапного выхода спортивного сообщества из режима самоизоляции

В Перми продолжается выдача продуктовых наборовВ Перми продолжается выдача продуктовых наборов

В Перми вновь закроют доступ на набережную В Перми вновь закроют доступ на набережную

"Подделывали от водки до коньяка и виски": в Березниках изъято свыше 42 тонн контрафактного алкоголя"Подделывали от водки до коньяка и виски": в Березниках изъято свыше 42 тонн контрафактного алкоголя

SOS: в частном зоопарке "Звероград" заканчивается корм для питомцевSOS: в частном зоопарке "Звероград" заканчивается корм для питомцев

За минувшие сутки в Прикамье выявлен еще 51 случай коронавирусаЗа минувшие сутки в Прикамье выявлен еще 51 случай коронавируса

Пермяки жалуются на несоблюдение социальной дистанции в электричкахПермяки жалуются на несоблюдение социальной дистанции в электричках

В пермских вузах стартовала приемная кампанияВ пермских вузах стартовала приемная кампания

Задержан пермяк, дважды обокравший паб в центре города Задержан пермяк, дважды обокравший паб в центре города

Пермь присоединилась к международной акции "Сад Памяти"Пермь присоединилась к международной акции "Сад Памяти"

На переселение жителей Березников направят еще 23,5 млн рублей На переселение жителей Березников направят еще 23,5 млн рублей

Краевой сборный пункт готовится к отправке призывниковКраевой сборный пункт готовится к отправке призывников

Муфтий Прикамья призвал мусульман отметить Ураза-Байрам домаМуфтий Прикамья призвал мусульман отметить Ураза-Байрам дома

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2020.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную