Рассматривается вопрос о тестировании пермяков на иммунитет к коронавирусу
В краевом министерстве здравоохранения отметили, что рассматривают вопрос о тестировании жителей на иммунитет к коронавирусу. Подобная система обнаружения антител уже запущена в Москве.
Евгений Камкин, заместитель министра здравоохранения Пермского края: "Согласно действующим методическим рекомендациям основным методом диагностики COVID-19 является ПЦР-диагностика. Все остальные методы исследования, в том числе ИФА-диагностика – это вспомогательные методы, на них можно ориентироваться, но на сегодняшний день говорить, что они основные, нельзя. Это дополнительные методы диагностики, которые тоже имеют свой процент выявляемости. Нами прорабатывается вопрос о возможности их применения в определенных случаях и для определенной категории".
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