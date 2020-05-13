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← Авиакомпания «Победа» с июня возобновит полеты из Перми

Интернет в частных жилых домах доступен в проекте «Дом.ру. Дача»

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В условиях самоизоляции все большее значение приобретает качественная связь и интернет. Особенно это актуально для небольших и отдаленных поселков. В этой ситуации телеком-оператор "Дом.ru" приступил к реализации проекта, по подключению абонентов в частном секторе. Проект так и называется "Дом.ру. Дача". Заявка рассматривается в течение 48 часов, а на выходе абонент получает оптоволоконный кабель прямо до дома. Это обеспечивает качественный интернет до 300 мегабит в секунду, цифровое ТВ с большим набором тематических каналов. Появляется возможность организовать Wi-Fi-сеть и видеонаблюдение, подключить систему "Умный дом" и индивидуальный видеофон, управляемый через приложение. За два последних года "Дом.ru" обеспечил интернетом почти 200 тысяч семей в частном секторе по все России. И сегодня в центре внимания небольшие поселки близ Перми, Березников, Соликамска, Краснокамска и Чусового. Елена Дровняшина, операционный директор пермского филиала "Дом.ru": - Устранение цифрового неравенства - это одна из важнейших задач, которую сейчас ставит государство перед операторами, у нас в планах к концу 2021 года подключить 646 объектов. Современный онлайн-сервисы несомненно повысят уровень жизни жителей Пермского края, ведь жители смогут обращаться за медицинскими консультациями по видеосвязи, могут использовать возможности дистанционного обучения, и получать государственные услуги, не выходя из дома.

Метки: Интернет, в Пермском крае, В России

Опубликовано: 13.05.2020 в 21:51 в рубрике - Новости регионов России

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