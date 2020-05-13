Авиакомпания «Победа» с июня возобновит полеты из Перми
Продажа билетов на летние рейсы начнется с 14 мая. Так, с 2 июня из Перми начнёт выполняться рейс в московское Внуково по будням в 6:10. Стоимость билета начинается от 1999 руб. Билеты в Санкт-Петербург начинаются от 5099 руб., билеты в Сочи от 4200 до 6100 руб.
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