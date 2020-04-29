Комфорт и безопасность в самоизоляции обеспечат связисты Дом.ru

"Дом.ru" протестировал и запустил безопасное подключение домашнего интернета и телевидения. Новый сервис позволяет соблюсти режим самоизоляции и вообще не выходить из квартиры. Как это работает?

Комплект нового оборудования сервисный инженер Александр Зернин доставляет до двери абонента. В процессе установки консультирует по видеосвязи.

Татьяна Печерская - услугами "Дом.ru" пользуется уже не первый год. Спортивная болельщица со стажем, вынужденно находясь дома, решила сменить устаревшее устройство на новую цифровую телеприставку "Movix Pro". С такой можно смотреть сотни телеканалов, тысячи фильмов, матчей и турниров. Заявку оформила на горячей линии компании, мастер пришёл уже на следующий день.

Татьяна Печерская, клиент АО "ЭР-Телеком Холдинг" (ТМ "Дом.ru"):

- По видеосвязи объяснил: что, где и как, также помогла видеоинструкция, которая прилагалась прямо к приставке. Приятный бонус от компании, что я теперь 12 месяцев смогу бесплатно смотреть все каналы, в том числе, спортивные. Что для меня очень важно.

"Дом.ru" относится к числу непрерывно действующих организаций - обеспечивает услуги связи круглосуточно - 24 на 7! На период повсеместной самоизоляции, в компании разработана система безопасной доставки и установки телеком оборудования. Технические вопросы с клиентом обсуждают по телефону, роутеры и ТВ-приставки настраивают в офисе. А перед выходом на смену всему персоналу замеряют температуру и выдают средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, очки, санитайзеры.

Дмитрий Вахрушев, технический директор пермского филиала АО "ЭР-Телеком Холдинг":

- Безопасность сейчас на первом месте. Все наши сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты - это очками, масками, перчатками, антисептическими средствами. Но мы решили на этом не останавливаться, и разработали безопасный способ подключения оборудования, чтобы минимизировать риски для наших любимых клиентов.

С настройкой приставки у Татьяны трудностей не возникло. В комплекте - подробная инструкция, а по QR-коду можно запустить пошаговое видео.Данный сервис работает в любой точке России, где есть доступ в интернет и работает сеть "Дом.ru". Разобраться с разнообразным контентом, выбрать вариант подписки, можно с помощью мобильного приложения.В приложении "Мой Дом.ru" клиенты могут оплачивать услуги, активировать акции и бонусы, менять тарифы. Решать технические вопросы со специалистами компании в специальном чате. Также клиенты могут покупать оборудование "Дом.ru" онлайн.