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Жительницу Чусового оштрафовали за фейковую публикацию о коронавирусе

В Чусовом в ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции был выявлен факт размещения в социальной сети на странице одного из интернет – сообществ недостоверного поста об одном заболевшем коронавирусной инфекцией на территории поселка Лямино Чусовского городского округа. В ходе проведения проверки стражами правопорядка установлено, что запись сделала 32–летняя местная жительница, которая услышала эту информацию где-то на работе, а после разместила в социальной сети.
В отношении гражданки полицейскими составлен административный протокол по части 9 статьи 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Распространение в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, если эти действия лица, распространяющего информацию, не содержат уголовно наказуемого деяния».
Материалы проверки были направлены в мировой суд, который признал женщину виновной и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей.
Сотрудники полиции призывают граждан внимательно относиться к публикуемым в сети Интернет и мессенджерах сведениями, ориентироваться только на официальные источники информации. Мониторинг СМИ и сети Интернет с целью выявления противоправной информации правоохранителями осуществляется на непрерывной основе.

Метки: СМИ, Здоровье, Власть, в Пермском крае

Опубликовано: 24.04.2020 в 11:25 в рубрике - Новости регионов России

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← Система «Главбух» в рамках антикризисных мер запустила экстренную всероссийскую горячую линию для бизнеса

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