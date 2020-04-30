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Владимир Путин отметил работу главы Пермского края по поддержке донорства крови

Сегодня Президент России провел видеоконференцию с участниками общероссийской акции «Мы вместе», оказывающими помощь в условиях пандемии коронавируса. Глава государства поблагодарил всех, кто занимается благотворительной деятельностью, волонтерством, добровольчеством.Во время прямого включения с Пермским краем, глава краевой избирательной комиссии Игорь Вагин сообщил Владимиру Путину, что инициатива председателя ЦИК России Эллы Памфиловой о пожертвованиях в фонд «Мы вместе» нашла серьезную поддержку в системе избирательных комиссий. В результате по стране было собрано более 7,5 миллионов рублей в фонд волонтеров-медиков. Кроме того, Игорь Вагин рассказал и об участии избирательных комиссий Прикамья в региональной инициативе по сбору донорской крови. А главный врач пермской краевой станции переливания крови Оксана Самовольникова рассказала Владимиру Путину о том, как удалось решить острую проблему с нехваткой доноров. В первые дни самоизоляции количество доноров значительно сократилось. Глава Пермского края Дмитрий Махонин лично призвал жителей края сдавать донорскую кровь, а также разрешил покидать режим самоизоляции для посещения станции переливания крови. Кроме того, были повышен размер компенсации для доноров - теперь они получают 1500 рублей. В результате, количество доноров увеличилось в разы. Владимир Путин отметил работу краевой станции переливания крови и главы региона. Владимир Путин: "О донорстве мы уже говорили, еще раз подчеркну, что это важная и благородная миссия. А что касается административных вопросов, связанных с работой подобного рода, то вы сейчас сказали об этом, что исходя из местных условий, решать вопросы подобного рода можно наиболее эффективно, имея ввиду ту ситуацию, которая складывается на той или иной территории, так, как это было решено в данном случае в Перми. Вам всем спасибо большое. Отмечу и работу губернатора."

Метки: Власть, Общество, Экономика, В России

Опубликовано: 30.04.2020 в 21:02 в рубрике - Новости регионов России

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