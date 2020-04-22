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Система «Главбух» в рамках антикризисных мер запустила экстренную всероссийскую горячую линию для бизнеса

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Система «Главбух» в рамках антикризисных мер запустила экстренную всероссийскую горячую линию для бизнеса. На открытом портале help.business.ru эксперты отвечают на самые разные вопросы в области трудового права. Бухгалтеры, кадровики, юристы и предприниматели, которым в период пандемии необходимо перенастроить работу компании и при этом не нарушить законодательство, могут задать вопрос онлайн. В течение 10 минут придет ответ со ссылками на законы. «Как получить в ФНС деньги на зарплату? До какого числа можно не платить налоги? Что будет, если всех работников отправить в отпуск за свой счет? Как заставить арендодателя снизить арендную плату?» - экспертам системы «Главбух» задают до 3000 вопросов ежедневно. Персональные консультации будут доступны весь период самоизоляции.

Иван Шкловец, заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости:

- Сейчас для работников и работодателей изменяются условия труда и порядок регулирования трудовых отношений. Актуальными становятся вопросы, связанные с удаленной работой, режимами рабочего времени, предоставлением отпусков, оформлением больничных листов, полнотой выплаты зарплаты, обеспечении безопасных условий труда, в том числе на удаленных рабочих местах. Важно, чтобы сотрудники компаний и их работодатели оперативно получали ответы на интересующие их вопросы.

Метки: Деньги, Экономика, В России

Опубликовано: 22.04.2020 в 22:52 в рубрике - Новости регионов России

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