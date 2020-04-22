На сайте пермского международного марафона продолжается онлайн регистрация
На территории Пермского края отменены все международные, межрегиональные и муниципальные спортивные мероприятия.
В числе таких уже оказался Фестиваль северной ходьбы «Пермская прогулка». С 4 апреля его предварительно перенесли на 3 квартал 2020 года. Оргкомитет сообщил, что купленные слоты будут действительны в день проведения фестиваля. Однако участники, оплатившие стартовый взнос, могут вернуть деньги. В спортшколе «Летающий лыжник» нужно написать заявление, предъявить чек и реквизиты банковской карты.
А вот на официальном сайте пермского международного марафона продолжается онлайн регистрация и продажа слотов. Даты 5-6 сентября на данный момент актуальны, их перенос не анонсируется.
Аналогичная ситуация с пермским полумарафоном ЗАБЕГ.РФ, судя по его сайту. Сроки проведения мероприятия заявлены на воскресенье 31 мая. На интернет-ресурсе по-прежнему принимают заявки на старты 2, 5, 10 и 21 км. Директор полумарафона Денис Анников недавно записал видеообращение, и судя по нему, вопрос с датой проведения все-таки пока в подвешенном состоянии.
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