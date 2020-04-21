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В Прикамье стартовала Всероссийская декада подписки

В течение 10 дней по специальной цене можно выписать более 1 700 печатных изданий. Оформить подписку возможно и без посещения почтового отделения. Кроме того Почта России продолжает благотворительную акцию "Дерево добра" - в преддверии празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне любой может подарить ветеранам подписку на их любимые журналы и газеты.Надежда Плотникова, главный специалист по корпоративным коммуникациям Управления федеральной почтовой связи Пермского края: "Начиная с 20 апреля при оформлении подписки через почту России клиенты получают скидку до 40% на печатную прессу. Оформить подписку возможные без посещения почтовое отделение в мобильном приложении, на сайте Почты России (podpiska.pochta.ru) или через почтальона на дому. Клиенты Почты России могут подписать по сниженным ценам на бизнес-газеты, глянцевые журналы, периодику для детей, развлекательные, профессиональные, отраслевые и другие издания. Навигация сайта и мобильного приложения позволяет настроить фильтры изданий по теме, алфавиту, индексу, профессиональным интересам, названию в поисковой строке. Оформление займет всего несколько минут. Кроме того Почта России продолжает благотворительную акцию "Дерево добра" - в преддверии празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне любой может подарить ветеранам подписку на их любимые журналы и газеты. Присоединиться к акции можно на сайте podpiska.pochta.ru/derevo-dobra . Подарить подписку на познавательные, досуговые газеты и журналы можно и подопечным домов престарелых вот всех 85 регионах России"


Опубликовано: 21.04.2020 в 15:07 в рубрике - Новости регионов России

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