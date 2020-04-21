Россия танцует дома!
Проект запущен авторами шоу «Танцы со звездами», участники которого каждую недели выкладывают в сеть учебный ролик. Зрители повторяют движения, записывают свое видео и выкладывают его в любой из социальных сетей с хештегом #Россиятанцуетдома. Лучшие ролики будут показаны в эфире телеканала «Россия». Победители народного голосования станцуют на одном паркете со звездами.
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