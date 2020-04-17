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← Пермский край занял первое место в рейтинге регионов с лучшими способами борьбы с коронавирусом

«Наркотик мешали с детской молочной смесью»: в Перми спецназ взял штурмом жилище наркодилеров

В Перми полицейские пресекли деятельность группы приезжих наркодилеров. В поле зрения полицейских злоумышленники попали несколько месяцев назад. По предварительным сведениям, они прибыли в город Пермь из ближнего зарубежья и развернули активную деятельность по распространению наркотиков. В целях конспирации съемное жилье наркодилеры меняли несколько раз в месяц. Они нигде официально не работали, сами наркотики не употребляли.
Группа состояла из 6 человек. Один из них приобретал крупные партии героина, затем с тремя подельниками фасовал их на разовые дозы. Для увеличения объема наркотик смешивали с детскими питательными смесями. Распространением занимались двое других сообщников.
Сотрудники спецназа «Гром» заблокировали жилище наркодельцов в пятиэтажном жилом доме. Используя специальное снаряжение, полицейские спустились с крыши на балкон третьего этажа и вошли в квартиру. В этот момент четверо подозреваемых фасовали порошок по упаковкам. Одновременно по другим адресам оперативники задержали еще двоих участников группы.
В ходе обысков и личных досмотров у фигурантов изъято более семи с половиной килограммов героина, а также электронные весы и упаковочный материал.
"ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Метки: Происшествия, Преступления, в Перми

Опубликовано: 17.04.2020 в 14:22 в рубрике - Новости регионов России

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← Пермский край занял первое место в рейтинге регионов с лучшими способами борьбы с коронавирусом

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