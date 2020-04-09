Пермский край занял первое место в рейтинге регионов с лучшими способами борьбы с коронавирусом

. На втором месте в рейтинге субъектов оказалась Мурманская область. Местные жители, потерявшие работу во время нерабочего апреля, получат пособие по безработице в размере 27,8 тысячи рублей, сообщил губернатор Андрей Чибис. Эта сумма превышает размер выплат, которые будут получать жители Москвы и Московской области.

На третье место эксперты поставили Карелию. Минэкономразвития республики, Корпорация развития и предпринимательское сообщество республики создали интернет-магазин местных товаров «Сделано в Карелии», который должен поддержать представителей малого и среднего бизнеса, терпящих убытки в связи с закрытием из-за коронавируса. Ожидается, что уже на следующей неделе все заинтересованные бизнесмены смогут добавлять товары в каталог.