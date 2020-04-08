Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Новости регионов России

← Куба и Солнечный город на связи: «Ростелеком» подключит к интернету более 50 малоэтажных поселков Прикамья

За фейк о коронавирусе в Перми могут возбудить уголовное дело о призывах к экстремизму

Прокуратура Пермского края потребовала возбудить уголовное дело о призывах к экстремизму за распространения недостоверной информации о коронавирусной инфекции в Перми. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Генеральной прокуратуры. В соцсети "ВКонтакте" был опубликован видеоматериал, в котором неизвестный сообщает, что "под видом пандемии коронавируса органами власти совершается экономический переворот, экономическая диверсия, которым необходимо противостоять". При этом автор допускает "кровопролитие" в ходе указанных действий, передает ТАСС. Прокуратурой Пермского края в территориальное управление ФСБ России направлено постановление для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела, сообщили в Генпрокуратуре.

Метки: Преступления, в Пермском крае, Власть

Опубликовано: 08.04.2020 в 13:14 в рубрике - Новости регионов России

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости регионов России:

Куба и Солнечный город на связи: «Ростелеком» подключит к интернету более 50 малоэтажных поселков Прикамья

Владимир Путин провел совещание по ситуации с коронавирусом

В Роспотребнадзоре напомнили, как пользоваться масками

В Перми волонтеры разных организаций объединились для помощи пожилым людям

Стопроцентная виртуальная посещаемость. Пермские студенты осваивают дистанционное обучение

Винккультпросвет для тех кто дома

Купить билеты на грандиозные события в Санкт-Петербурге онлайн

«Ночные снайперы» перенесли выступления в Перми и Екатеринбурге

Сокровища Тутанхамона закрыли на карантин

Рэкетирам из Октябрьского вынесли приговор


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Куба и Солнечный город на связи: «Ростелеком» подключит к интернету более 50 малоэтажных поселков Прикамья

Обратите внимание

в Перми

«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 06.04.2020
Главные информационные итоги дня
06.04.2020 в 21:25

Метки: в Пермском крае, в Перми, СМИ, Происшествия, Общество, Экономика

Полицейские выявили более 250 нарушений режима самоизоляции
На злостных нарушителей составлено 163 протокола по части 2 статьи 6.3 КоАП Российской Федерации. Им грозят штрафы в размере от 15 до 40 тысяч рублей
06.04.2020 в 11:16

Метки: Власть, Здоровье, Происшествия, в Перми

Жительница Перми напала на здание краевой прокуратуры
Сегодня утром молодая женщина вырвала металлическое ограждение на территории краевой прокуратуры и начала им разбивать окна первого этажа
05.04.2020 в 13:51

Метки: Преступления, Происшествия, Власть, в Перми

«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 03.04.2020
Главные информационные итоги дня
03.04.2020 в 22:29

Метки: в Пермском крае, в Перми, СМИ, Происшествия, Общество, Экономика

«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 02.04.2020
Главные информационные итоги дня
02.04.2020 в 23:06

Метки: в Пермском крае, в Перми, СМИ, Происшествия, Общество, Экономика

В России

13 апреля на телеканале «Россия 1» премьера многосерийного фильма «Зулейха открывает глаза»
Это экранизация одноименного романа-бестселлера Гузель Яхиной. Действие фильма начинается зимой 1930 года в далекой татарской деревне. У Зулейхи, которую играет Чулпан Хаматова, убивают мужа
07.04.2020 в 13:55

Метки: Кино, СМИ, В России

Айкидо. Домашнее задание Онлайн
Клуб айкидо Династия решил сделать свой скромный вклад в досуг в условиях режима самоизоляции и подготовил БЕСПЛАТНЫЙ проект по занятиям физкультурой, спортом и айкидо для всей семьи - #АйкидоТамГдеТы !
03.04.2020 в 10:56

Метки: Спорт, Интернет, в Пермском крае, В России

Владимир Путин провел совещание по ситуации с коронавирусом
Президент России сегодня провел совещание в режиме видеоконференции с полномочными представителями в федеральных округах
30.03.2020 в 18:55

Метки: Общество, Власть, Официально, В России

В Роспотребнадзоре напомнили, как пользоваться масками
Важно помнить, что многоразовые маски использовать повторно можно только после обработки. В домашних условиях маску нужно выстирать с мылом или моющим средством, затем обработать с помощью парогенератора или утюга с функцией подачи пара. После обработки маска не должна оставаться влажной, поэтому в конце её необходимо прогладить горячим утюгом, уже без функции подачи пара.
30.03.2020 в 10:55

Метки: Официально, в Пермском крае, В России

В Прикамье выявлен еще один заболевший коронавирусом
За последние сутки в России подтверждено 228 случаев новой коронавирусной инфекции в 26 регионах
28.03.2020 в 14:36

Метки: Здоровье, В России

Лента новостей RSS каналы

За фейк о коронавирусе в Перми могут возбудить уголовное дело о призывах к экстремизмуЗа фейк о коронавирусе в Перми могут возбудить уголовное дело о призывах к экстремизму

Авиакомпании отменили еще несколько рейсов из Перми в Москву и Санкт-ПетербургАвиакомпании отменили еще несколько рейсов из Перми в Москву и Санкт-Петербург

За газетой - можно! Киоски «Роспечати» работают в обычном режимеЗа газетой - можно! Киоски «Роспечати» работают в обычном режиме

Волонтёрский центр Единой России оказывает помощь старшему поколениюВолонтёрский центр Единой России оказывает помощь старшему поколению

Режим самоизоляции: полиция выявляет нарушителей Режим самоизоляции: полиция выявляет нарушителей

С сегодняшнего дня пермякам можно самоизолироваться на дачеС сегодняшнего дня пермякам можно самоизолироваться на даче

Куба и Солнечный город на связи: «Ростелеком» подключит к интернету более 50 малоэтажных поселков ПрикамьяКуба и Солнечный город на связи: «Ростелеком» подключит к интернету более 50 малоэтажных поселков Прикамья

На вокзале "Пермь II" открыли две новые кассы для пригородного сообщенияНа вокзале "Пермь II" открыли две новые кассы для пригородного сообщения

С 11 апреля в Перми начнут ремонт путепровода на СветлогорскойС 11 апреля в Перми начнут ремонт путепровода на Светлогорской

"Почем антисептик для народа?": в Перми прошел рейд по аптекам"Почем антисептик для народа?": в Перми прошел рейд по аптекам

В Прикамье скончался еще один человек c диагнозом COVID-19В Прикамье скончался еще один человек c диагнозом COVID-19

«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 07.04.2020«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 07.04.2020

Доноры крови могут онлайн получить разрешение на перемещениеДоноры крови могут онлайн получить разрешение на перемещение

"Почта России" доставит пенсии и пособия на дом"Почта России" доставит пенсии и пособия на дом

Дмитрий Махонин поручил минздраву проверить краевую инфекционную больницуДмитрий Махонин поручил минздраву проверить краевую инфекционную больницу

Сотрудники МФЦ начали выезжать к жителям для выдачи готовых документовСотрудники МФЦ начали выезжать к жителям для выдачи готовых документов

Эпидемиологи: пик эпидемии коронавируса в Пермском крае ожидается в середине апреляЭпидемиологи: пик эпидемии коронавируса в Пермском крае ожидается в середине апреля

Возобновлено движение трамваев по ПетропавловскойВозобновлено движение трамваев по Петропавловской

13 апреля на телеканале «Россия 1» премьера многосерийного фильма «Зулейха открывает глаза»13 апреля на телеканале «Россия 1» премьера многосерийного фильма «Зулейха открывает глаза»

Переводчик английского языка по SkypeПереводчик английского языка по Skype

В Прикамье продолжают свою работу газетные киоскиВ Прикамье продолжают свою работу газетные киоски

В Пермском крае выявлено 11 новых заболевших коронавирусомВ Пермском крае выявлено 11 новых заболевших коронавирусом

Вышла энциклопедия "Пермский край в Великой Отечественной войне"Вышла энциклопедия "Пермский край в Великой Отечественной войне"

"Все на пошив масок!" В Прикамье ателье и швейные мастерские переориентировали производство"Все на пошив масок!" В Прикамье ателье и швейные мастерские переориентировали производство

В Пермском крае перенесли весенний призывВ Пермском крае перенесли весенний призыв

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2020.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную