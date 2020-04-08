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За фейк о коронавирусе в Перми могут возбудить уголовное дело о призывах к экстремизму
Прокуратура Пермского края потребовала возбудить уголовное дело о призывах к экстремизму за распространения недостоверной информации о коронавирусной инфекции в Перми. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Генеральной прокуратуры. В соцсети "ВКонтакте" был опубликован видеоматериал, в котором неизвестный сообщает, что "под видом пандемии коронавируса органами власти совершается экономический переворот, экономическая диверсия, которым необходимо противостоять". При этом автор допускает "кровопролитие" в ходе указанных действий, передает ТАСС. Прокуратурой Пермского края в территориальное управление ФСБ России направлено постановление для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела, сообщили в Генпрокуратуре.
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