Куба и Солнечный город на связи: «Ростелеком» подключит к интернету более 50 малоэтажных поселков Прикамья

«Ростелеком» приступил к строительству оптических сетей связи в малоэтажных поселках Пермского края: высокоскоростной интернет появится более чем в 50 поселениях индивидуальной застройки, оптикой будет охвачено около 6 тысяч домов этих населенных пунктов.

В рамках планируемых компанией работ высокоскоростной интернет придет в следующие поселки частной застройки: Запруд 2 (г. Пермь), Мясокомбинат (г. Краснокамск), Карабаи и Конец-Бор 2 (Краснокамский район), Полиграфист (г. Чернушка), Куба и Солнечный город (г. Чайковский), Мазунина (Осинский район), Малый Букор (Чайковский район), Малый Сарс и Самарова (Октябрьский район), Дзержинского (п. Сарс, Октябрьский район).

«Всем пользователям в первую очередь нужна высокая скорость доступа в интернет, независимо от того, где они проживают – в городе, поселке или деревне, поэтому мы проводим оптику не только в крупные населенные пункты, но и в небольшие поселения индивидуальной застройки. В результате жителям будут доступны широкополосный доступ в сеть на скорости до 350 Мбит/с, цифровое интерактивное телевидение, система внешнего и внутреннего видеонаблюдения, а также сервисы «Умного дома» с датчиками безопасности и комфорта», – отмечает Петр Козловский, директор Пермского филиала «Ростелекома».

В 2019 году специалисты «Ростелекома» провели оптику в 70 малоэтажных поселков Пермского края. В результате еще 12 тысяч владельцев частных домов получили возможность подключить высокосортной интернет. Надо отметить, что в рамках этого строительства интернет впервые появился в поселках индивидуальной застройки Большой Буртым, Мокино, Молокова (Пермский район), Заозерье и Ново-Бродовский (г. Пермь), Романята (Чайковский р-н), СНТ Дачник (г. Чайковский).

Новые линии связи компания строит на основе технологии «оптика в квартиру», которая обеспечивает пользователю сверхвысокие скорости интернета. Такой алгоритм формирования сетей связи имеет преимущества: во-первых, оптический канал подключается непосредственно к оборудованию абонента, что гарантирует высокое качество и надежность услуги, во-вторых, обеспечивается «запас» по дальнейшему наращиванию скорости на многие годы вперед. Это позволяет соответствовать актуальным пользовательским запросам жителей и бизнеса к качеству интернет-доступа.