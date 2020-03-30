Владимир Путин провел совещание по ситуации с коронавирусом

Владимир Путин сегодня провел совещание в режиме видеоконференции с полномочными представителями в федеральных округах. На официальном сайте главы государства опубликован текст вступительного слова Президента РФ:

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Вчера, как вы знаете, опубликован перечень поручений по тем мерам, о которых говорил 25 марта в обращении к гражданам России. Часть из них напрямую затрагивает сферу ответственности региональных властей. Прошу вас как Полномочных представителей Президента в субъектах Федерации обеспечить их реализацию на местах.

Это в полной мере касается и выполнения решений Координационного совета при Правительстве и Рабочей группы Госсовета по противодействию коронавирусной инфекции.

Обращаю внимание: сейчас принципиальное значение имеет эффективное взаимодействие местных, региональных и федеральных структур, их слаженная работа в одной логике и на опережение.

Не должно быть самоуспокоенности, но нужна именно спокойная, уверенная и надёжная работа, укрепляющая доверие граждан. В том числе постоянное и объективное информирование людей по развитию ситуации и принимаемым мерам. Это самый лучший ответ на всякого рода провокации, дурацкие слухи и злонамеренные домыслы.

Обращаюсь и к вам, и к представителям всех уровней власти: наши действия должны быть обоснованными и профессиональными. Именно такой подход позволил нам сегодня выиграть время, сдержать взрывное распространение коронавирусной инфекции в предыдущие недели. И этот запас по времени нам надо полностью и результативно использовать.

В этой связи поручаю вам наладить мониторинг во всех жизненно важных сферах. И начну с главного – с организации медицинской помощи людям, которые столкнулись или могут столкнуться с болезнью. Сегодня делается всё, чтобы угроза не затронула большого количества людей. Но подготовка должна быть проведена во всех регионах и с учётом всех просчитанных вариантов развития ситуации на основе опыта других стран. Нужно принимать все необходимые в данной ситуации меры. Даже если они людям непосвящённым в проблему кажутся для России сегодня несколько избыточными. Как говорится, бережёного Бог бережёт.

Первое в этой связи. Обращаюсь и к вам, и к главам субъектов Федерации: в ближайшие дни необходимо завершить полную инвентаризацию состояния и готовности медицинских учреждений. Это касается системы Министерства здравоохранения, Федерального медико-биологического агентства, ведомственных и частных клиник и больниц. Всё должно быть еще раз сведено в единую базу данных.

В том числе, под вашу личную ответственность нужно детально оценить реальную готовность коечного фонда, использовать все возможности, чтобы быстро нарастить, если потребуется, резерв свободных коек. Очевидно, что часть больниц на временной основе потребуется полностью перепрофилировать под лечение больных с коронавирусом. Надо обеспечить их всей необходимой техникой, оборудованием, профильными специалистами по нормативам Минздрава.

В регионах ситуация с коечным фондом разная, отличается друг от друга. Поэтому уже сейчас следует предусмотреть схемы межрегионального взаимодействия, включая приём больных из соседних регионов, а также выезд медицинских бригад, служб скорой помощи за пределы территории своего субъекта Федерации. Поручаю Правительству в таких случаях предусмотреть компенсацию региональным бюджетам за счёт федерального центра.

Второе. Необходимо оперативно задействовать все лабораторные мощности, а также развернуть дополнительные центры диагностики как в государственных, так и в частных медицинских организациях. Сделать это, чтобы уже в ближайшие дни резко нарастить объёмы тестирования на коронавирус.

Также оцените возможности профильных предприятий, с тем чтобы подключить их к выпуску эффективных тест-систем. Целый ряд таких систем в России уже создан. Прошу обеспечить оперативную регистрацию новых тест-систем. Пожалуйста, не затягивайте с этим. Там, где потребуется, не только российского, но и зарубежного образца. Сейчас надо использовать все возможности, а они есть. Работа с нашими иностранными партнерами продолжается.

Третье. При лечении тяжёлых осложнений, связанных с коронавирусом, крайне востребованны аппараты искусственной вентиляции лёгких. Здесь также прошу провести инвентаризацию. Должна быть полная картина не просто по числу имеющихся аппаратов, а именно по их реальной готовности к работе, включая наличие запасных частей и расходных материалов.

Нужно пополнять имеющийся у нас резерв по аппаратам ИВЛ. И конечно дополнительно потребуются люди, которые могут работать с такими установками, имеют необходимую квалификацию. Прошу оказать содействие в организации на местах дополнительного обучения врачей работе на таких аппаратах. Я вижу, что наши медики проявляют в подавляющем большинстве случаев удивительную самоотдачу, профессионализм и дисциплину. Надо их поддержать. И кадрового дефицита при любом развитии ситуации быть не должно.

В целом очевидно, что нагрузка на профильных специалистов пульмонологов, реаниматологов, терапевтов, сотрудников бригад скорой помощи серьёзно возрастёт. Поэтому уже сейчас продумайте с коллегами меры по подключению к работе врачей других специальностей, а также, если это потребуется, ординаторов, профессоров, преподавателей медицинских учебных заведений. Не менее важно обеспечение необходимого состава среднего медицинского персонала, в том числе с привлечением практикантов и студентов медицинских учебных заведений.

В свою очередь постоянно отслеживайте, чтобы все выплаты, связанные с особым режимом работы врачей, медсестёр, другого медперсонала, работников служб скорой помощи проводились строго в срок. Необходимые ресурсы для этого выделены.

Четвёртое. Важнейший вопрос – это лекарственное обеспечение. По всем препаратам, которые используются сейчас для борьбы с коронавирусом и его осложнениями, должен быть создан дополнительный резерв.

Пятое. Особое внимание – людям старшего поколения, которые сегодня находятся в группе риска. Здесь очень важна разъяснительная работа. Нужно донести до всех: и до самих граждан этой возрастной группы, и до их родственников, что тем, кому больше 65 лет, сейчас лучше и безопаснее находиться дома. Им нужно прямо сказать: если вы хотите сохранить свое здоровье и свою жизнь – вы должны оставаться дома. Мы думаем о вас. Подумайте, пожалуйста, и вы о себе.

При этом, конечно же, важно обеспечить им поддержку, медицинскую помощь и контроль состояния здоровья, доставку продуктов, лекарств и других необходимых вещей. У них должна быть обязательно возможность оперативно обратиться за помощью, рассказать о своих проблемах. Уважаемые коллеги, прошу вас вместе с главами регионов лично контролировать эту работу. Это очень важно. Ее уже ведут социальные службы, волонтёры. И им отдельно огромное за это спасибо.

При этом вновь обращаюсь ко всем гражданам России: проявите максимальную заботу о своих мамах и папах известного возраста, о своих бабушках и дедушках. Они всегда нуждаются в нашей поддержке, помощи, душевной теплоте и внимании. Но сейчас – особенно.

Теперь о превентивных, профилактических мерах, которые призваны затормозить распространение болезни.

То, что нам удалось не допустить сценария, с которым уже столкнулся целый ряд стран, в огромной степени заслуга наших специалистов-эпидемиологов. Все последние месяцы они ведут напряжённую работу. И все их рекомендации, требования должны неукоснительно соблюдаться. Отслеживайте и контролируйте эти вопросы.

Первое. На нынешнем этапе важнейшая задача – максимально локализовать потенциальные источники распространения болезни.

В этой связи прошу вместе с федеральными и региональными органами власти наладить работу по выявлению тех граждан, которые в последние две недели вернулись или будут еще возвращаться в Россию из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу. Для них должен быть обеспечен режим карантина или самоизоляции, налажен контроль за состоянием их здоровья, здоровья членов их семей, установлены их контакты, которые могли привести к передаче болезни другим людям.

Такая работа должна быть проведена реально, хочу это подчеркнуть, реально, на деле, а не по бумажкам и не по отчётам. Без всяких исключений.

Второе. В Москве и Московской области для жителей введён режим ограничения и самоизоляции. Эта мера оправданна и необходима для огромной, многомиллионной агломерации, которая первой столкнулась с распространением коронавируса. Прошу москвичей и жителей Подмосковья отнестись к этим вынужденным, но абсолютно необходимым шагам, к профилактическим и ограничительным мерам со всей серьёзностью и с полной ответственностью. Речь сейчас о вашем здоровье, о безопасности и жизни тех, кто находится рядом с вами.

Третье. Уже приняты меры, которые по всей стране ограничивают работу учреждений, связанных с массовым пребыванием людей. Это клубы, кинотеатры, торгово-развлекательные центры и так далее. Вместе с тем, к сожалению, далеко не везде такой режим соблюдается, а местные власти закрывают глаза на подобные случаи. Считаю, что это не просто отсутствие дисциплины и здравого смысла. Это преступная халатность. Так и вы должны к этому относиться.

Прошу вас проконтролировать и обеспечить неукоснительное соблюдение всех ограничительных мер, тесно взаимодействовать здесь с правоохранительными, контрольно-надзорными органами, реагировать на обращения граждан.

Четвёртое. Уже говорил, что все структуры жизнеобеспечения – а в их числе магазины товаров первой необходимости, аптеки, системы ЖКХ, непрерывные производства, органы власти – на этой неделе продолжают свою работу. Но и к ним сейчас должны предъявляться особые, повышенные требования безопасности. Это прежде всего касается строгого соблюдения санитарных режимов, регулярной дезинфекций помещений. А также необходимо обеспечение персонала индивидуальными средствами защиты.

В магазинах, аптеках нужен особый порядок обслуживания, не допускающий плотных очередей, большого скопления граждан. Как говорят специалисты, рекомендуемая дистанция между людьми – это полтора-два метра. Надеюсь, что все уже об этом знают. Это не мелочь.

Что касается так называемых непрерывных производств и органов власти, то здесь важно предусмотреть гибкие графики работы, по возможности перевести сотрудников на удалённый режим. Прошу работать и за всем этим внимательно следить. В том числе наладить прямой постоянный контакт с работодателями, руководителями предприятий, независимо от форм собственности. Важно, чтобы предприятия, спрос на продукцию которых сегодня повышен, продолжили ритмичную работу.

Следующий блок вопросов, который хотел бы обсудить сегодня с вами, – это социально-экономическая ситуация, задачи федеральных и региональных органов власти по обеспечению её устойчивости.

В этой связи первое. По товарам жизненной необходимости уже создан необходимый запас и резерв. Тем не менее прошу вас постоянно отслеживать положение дел, вместе с коллегами из регионов не допускать локальных сбоев в розничном сегменте торговли и, что очень важно для людей, контролировать ситуацию с ценами на продовольствие, лекарства, средства индивидуальной защиты, другие востребованные сейчас товары.

Необходимо полностью исключить любые попытки ограничить товарные потоки между регионами. У нас уже было такое в недалеком прошлом. Хочу подчеркнуть: наша страна – это одна большая семья. Но и здесь, как говорится, «в семье не без урода». Поэтому прошу жестко пресекать любые факты спекуляции, монопольного взвинчивания цен.

Второе. Все принимаемые на уровне субъектов Федерации меры должны быть обоснованы и скоординированы. Региональные власти обязаны оперативно согласовывать свои действия, информировать о них Правительство и Рабочую группу Госсовета. А Полпредов Президента прошу обеспечить строгое соблюдение этой координации и этого порядка.

Третье. На федеральном уровне уже сформирован список системно значимых предприятий и отраслей, по которым необходим особый мониторинг.

В свою очередь каждый регион должен сформировать такой список и на своём уровне, что называется, в ручном режиме. Нечего этого бояться. Нужно обеспечивать работоспособность таких предприятий, а значит и сохранение рабочих мест.

Прошу вас оказать содействие регионам, в том числе в вопросах координации работы местных предприятий и банков, работающих в субъектах Федерации.

Добавлю, что Правительство обеспечит пополнение региональных гарантийных фондов, чтобы у субъектов Федерации появились дополнительные возможности для поддержки кредитования бизнеса на местах. Прошу Кабинет министров увеличить объёмы финансирования таких программ и ускорить выделение средств. Не тяните, пожалуйста, с этим.

Четвертое. Понимаю, что отсрочки по налогам и другие меры поддержки малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей скажутся на региональных бюджетах. У них могут возникать выпадающие доходы.

Но что хочу подчеркнуть и на что обратить внимание коллег из регионов: несмотря на такую ситуацию не следует урезать текущие бюджетные расходы. Напротив, задача сейчас в том, чтобы как можно быстрее, без сбоев и в полном объёме финансировать все запланированные программы и контракты. Эти средства крайне нужны сейчас экономике. Они должны работать – работать на сохранение занятости людей и их доходов, на устойчивость предприятий.

Естественно, региональные бюджеты должны получить необходимую дополнительную поддержку. Уже сейчас, у субъектов Федерации есть возможность пользоваться казначейскими кредитами для покрытия так называемых «кассовых разрывов». Но лишь этой, краткосрочной мерой ограничиться нельзя, этого недостаточно.

Поручаю Правительству, Минфину сформировать комплекс системных шагов и предусмотреть необходимое финансирование для обеспечения устойчивости региональных бюджетов. Прошу Полпредов также подключиться к этой работе и к решению этой задачи, помочь объективно оценить потребности регионов в дополнительной поддержке и, конечно же, проконтролировать – хочу это особо подчеркнуть – целевой характер и эффективное расходование этих средств на местах.

И в целом прошу не просто детально, а в ежедневном режиме отслеживать ситуацию. Напомню, например, что до 10 мая власти всех регионов должны завершить передачу налоговым органам информации из ЗАГСов. Это необходимо, чтобы уже с июня, как и говорил в обращении к гражданам страны, начать выплаты семьям с детьми от 3-х до 7-ми лет включительно. Окажите, пожалуйста, регионам всю необходимую информационную и методическую поддержку в выполнении этого и других поручений.

Давайте приступим к работе. Прошу доложить о ситуации на местах.