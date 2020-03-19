«Ночные снайперы» перенесли выступления в Перми и Екатеринбурге

20 марта пермяки не смогут побывать на концерте Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» - коллектив объявил о переносе выступлений в Перми и Екатеринбурге. Концерт в Перми по согласованию с артисткой перенесен на 22 мая.

Лидер группы опубликовала видеообращение в официальном паблике.

Диана Арбенина: "Здравствуй, Урал. Несмотря на то что мы получили официальное разрешение о проведении концерта, не больше 1000 человек, я решила перенести концерты, потому что беспокоюсь о каждом из вас. Очень хочу, чтобы в это сложное время мы максимально заботились о своем здоровье и не подвергали друг друга риску. Будьте здоровы! Мы обязательно приедем, когда всё наладится!".