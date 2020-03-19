Сокровища Тутанхамона закрыли на карантин

В Центральный выставочный зал привезли сокровища из гробницы Тутанхамона. Оригиналы, которым несколько тысяч лет, хранятся в музеях по всему миру. А вот точно сделанные копии можно было посмотреть в Перми. Однако из-за ограничительных мер увидеть экспонаты пока можно лишь по телевизору и в Интернете.

Погребальная маска Тутанхамона – самый узнаваемый и желанный экспонат на этой выставке. Предметы воссоздают атмосферу богатства и роскоши древнего Египта. И это порой даже важнее, чем увидеть шедевры мирового искусства в подлиннике. Так, например, в Каире погребальную маску нельзя даже фотографировать и подходить к ней близко.

Сергей Калюжин, заместитель директора по науке и развитию Государственного музея истории Санкт-Петербурга: "Это реплики предметов, выполненные с максимальной степенью точности. Предметы выполнялись мастерами не только реставраторами Петербурга, большая часть предметов была создана реставраторами Министерства древностей Египта в Каире".Несмотря на то что всё это реплики, уникальность их в том, что все эти предметы скрывались в погребальной пирамиде самого молодого египетского правителя, а сейчас они находятся в музеях по всему миру. Пермякам в этом плане повезло. Например, рядом с предметами из музея Каира находится факсимильная копия знаменитого скульптурного портрета царицы Нефертити, выполненная на основе трехмерного сканирования бесценного оригинала памятника, постоянно хранящегося в Берлине.

Наталья Макеева, старший преподаватель кафедры Древнего Востока Санкт-Петербургского Государственного Университета: "Эта выставка интересна тем, что здесь собраны вещи, которые невозможно увидеть вместе. Хотя они в принципе относятся к одной теме – теме Тутанхамона и его семьи. Например, бюст Нефертити находится в Берлине, большинство вещей, которые представлены здесь, находятся в Каирском музее. Кроме того, сейчас их нельзя увидеть, потому что они находятся в процессе переезда в новый музей, поэтому это хорошая возможность, не выезжая далеко, ознакомиться с этой темой".

Также в экспозиции есть уникальные произведения тех памятников, которые, к сожалению, были значительно повреждены или вообще утрачены в Каире во время событий революции 2011 года. Среди них – реконструкция позолоченной статуи богини Менкарет, несущей Тутанхамона, выполненная под научным руководством российских египтологов, которую можно увидеть только на выставке.Ольга Анисимова, пресс-аташе ЦВЗ: "Это проект совместный, представляет его Музей истории Санкт-Петербурга. Мы третьи всего лишь в России, кто имеет возможность и радость видеть такой большой и грандиозный проект".

В целом же выставка копий сокровищ гробницы Тутанхамона в Центральном выставочном зале оказалась вполне любопытной. Здесь, безусловно, есть дизайнерский и кураторский подход, но главное - она очень продуманная и познавательная.

Как только закончится карантин, здесь можно будет пройти краткий курс чтения иероглифов, узнать принципы строения царских гробницы, посмотреть интересный документальный фильм.