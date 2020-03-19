Купить билеты на грандиозные события в Санкт-Петербурге онлайн

Концерты, цирковые представления, уникальные шоу Санкт-Петербурга покоряют зрителей, гостей из других городов России. Регулярно на лучших аренах Северной столицы проводятся мероприятия, которые способны заинтересовать и увлечь своими сюжетными линиями. Грандиозные события, выступления любимых артистов ожидают своих благодарных зрителей. На многие представления билеты уже доступны в онлайн-продаже.

Ледовое шоу, которое нельзя пропустить

«Алладин и Повелитель огня» - именно такое удивительное название получил музыкальный спектакль на льду. Феерическое зрелище намечено на 1 ноября 2020 года, поэтому вы уже можете запасаться билетами. Виртуозное фигурное катание, огненное шоу, великолепный чистейший вокал исполнителей Антона Макарского и Жасмин - все это вы увидите и услышите сами. В главной роли олимпийская чемпиона по фигурному катанию Елена Бережная.

Музыкальный спектакль состоится в большом спортивном комплексе «Юбилейный». По яркому и насыщенному сюжету шоу не уступает недавней голливудской премьере Гая Ричи, поэтому успех ему обеспечен. Креативный, по-настоящему творческий человек и профессионал Алексей Иващенко переложил знаменитую сказку на новый лад. Вы оцените оригинальную интерпретацию в сочетании с выступлением легенд российского фигурного катания.

Макс Корж и его музыка

Отличная новость для фанатов некогда простого белорусского парня, а теперь настоящей звезды Макса Коржа. Артист выступит на стадионе «Газпром Арена» 5 сентября в 19:00. Он представит интересную сольную концертную программу, в которую войдут любимые песни, хиты и самые новые треки исполнителя. Билеты на выступление Макса Коржа уже в продаже.

Гипнотический голос и оригинальная манера исполнения очень быстро сделали певца популярным. Теперь его с легкостью можно поставить на один уровень с мэтрами российской эстрады.

Рэп от Элджея

Загадочный бунтарь даст первый с осени прошлого года концерт в известном клубе «А2 Green Concert» уже 11 июня. Настоящий рэпер, исполнитель популярных хитов, молодой и талантливый исполнитель Элджей в привычном ему музыкальном жанре расскажет новые, увлекательные «истории». Напомним, что этот парень заслуженно стал победителем VK Music Awards 2017 и премии MUZ-TV 2018, а представители Yandex.Music назвали его главным исполнителем 2018 года.

Источник: https://alloshow.ru