Рэкетирам из Октябрьского вынесли приговор

Трое жителей поселка Октябрьский признаны виновными в совершении вымогательств, покушении на грабеж, причинении тяжкого вреда здоровью и мошенничестве. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Пермскому краю, противоправная деятельность осуществлялась фигурантами в разном составе в период с 2014 по 2018 год. В октябре 2018 года сотрудники отдела по противодействию организованной преступности регионального МВД провели в поселке Октябрьском оперативные мероприятия, в результате которых все подозреваемые были задержаны.

Установлено, что в январе 2014 года трое приятелей 1983 и 1985 годов рождения в автосервисе по соседству с домом потерпевшего требовали передачи им денежных средств в сумме 60 тысяч рублей и передачи права собственности на автомобиль «Митсубиши» стоимостью 400 тысяч рублей. При этом обвиняемые нанесли жертве множество ударов кулаками и обрезком металлической трубы, причинив вред здоровью. Опасаясь за свою жизнь, гражданин написал расписку о возврате несуществующего долга, а также подписал договор купли-продажи транспортного средства, согласно которому передал злоумышленникам в собственность свой автомобиль и якобы получил за него денежные средства.

В марте 2014 года двое фигурантов угрожая предметом, похожим на биту, напали на другого местного жителя. Потерпевший в тот момент находился в машине, применяя насилие, пересадили на заднее сиденье и завладели его автомобилем ВАЗ-21074, стоимостью 40 тысяч рублей. Угрожая распространением сведений, порочащих репутацию, требовали у жертвы передачи в их пользу денежных средств и права собственности на «семерку». Однако довести до конца задуманное соучастники не смогли по независящим от них обстоятельствам.

Еще одно противоправное деяние имело место в первых числах сентября 2017 года. Двое злоумышленников совершили очередное вымогательство. Их жертвой стала владелица кафе, расположенного на окраине поселка. Подсудимые потребовали ежемесячной передачи им денежных средств в сумме 3 тысячи рублей, продуктов питания, табачных изделий и алкогольных напитков под предлогом «крышевания». При этом предупредили, что в случае отказа сломают имущество заведения и сожгут кафе. Потерпевшая подчинилась. Пару месяцев хозяйка выплачивала деньги, а потом обратилась в полицию.

Также, согласно материалам дела, подсудимый 1983 года рождения беспричинно, из хулиганских побуждений умышленно нанес удар гражданину в 2018 году. В результате потерпевший упал навзничь и ударился затылком. Три недели он был в коме. В ходе следствия также установлен факт мошенничества, совершенного этим же фигурантом. В середине января текущего года он был осужден к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима. Отягчающим обстоятельством признан рецидив.

На период предварительного расследования обвиняемые находились под стражей, несмотря на это следствием установлены факты их давления на потерпевших и свидетелей в целях прекращения уголовного преследования. Именно по этой причине рассмотрение дела в судебной инстанции было передано в соседний Чернушинский район. Решением председательствующего виновные приговорены на срок от 3 лет и 6 месяцев до 6 лет лишения свободы в колониях общего и строго режима.