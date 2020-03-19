«Пермские медведи» взяли бронзу на Кубке России, «Молот-Прикамье» лишился тренера

Гандбольная федерация успела провести итоговые матчи в Кубке России до того, как другие крупные спортивные турниры пришлось приостановить из-за распространения коронавируса. Финальные матчи Кубка России проходили в Перми в середине марта. В первый день турнира «Пермские медведи» встречались с «Чеховскими медведями». Как отмечают эксперты БК Мелбет, именно гандболисты из московской области являлись фаворитами Кубка России (ссылка на бонус Мелбет тут). Однако игра против пермской команды оказалась серьёзным испытанием для «Чеховских медведей». Лидеры сезона с трудом одержали победу, оторвавшись от хозяев лишь на три мяча (31:28).

В другой паре «Спартак» – «Акбузат» московские гандболисты без труда переиграли уфимцев со счетом 33:24. Формат финальных матчей Кубка России предполагал игру и за третье место, в котором «Пермским медведям» предстояло побороться «Акбузатом». Хозяева провели хороший матч и добились уверенной победы со счетом 37:29. Это позволило «Пермским медведям» во второй раз стать бронзовыми призерами Кубка России.

Отметим, что третье место пермская команда так же завоевала в 2015 году, годом ранее «Пермские медведи» стали обладателями кубка, а в 2012 году заняли на турнире второе место.

Что касается финального матча Кубка России, то «Чеховские медведи» справились со «Спартаком», также победив с преимуществом в три точных броска (27:24). Таким образом, команда из Чехова стала десятикратным обладателем Кубка России.

Пермский спорт прекратил проведение спортивных мероприятий из-за распространения коронавируса. Так как Единая Лига ВТБ приостановила баскетбольный сезон, все ближайшие матчи пермской команды «Парма» перенесены в целях сохранения здоровья и безопасности участников и зрителей. В Пермском крае по этой же причине введен режим повышенной готовности и отменены все мероприятия с численностью участников более тысячи человек.

Хоккейные матчи тоже перенесены, однако местный клуб «Молот-Прикамье» пока ищет нового тренера, отмечают аналитики Favoritnr1.com. «Молот-Прикамье» завершил сотрудничество с главным тренером Павлом Десятковым. Разрыв контракта произошел по обоюдному согласию. Специалисты отмечают, что руководство клуба было недовольно тем, что «Молот-Прикамье» занял 23-е место в ВХЛ и не попал в плей-офф. Годом ранее пермские хоккеисты финишировали на 27-й позиции из 29-и, что стало худшим показателем в истории хоккейного клуба. После окончания того сезона был уволен весь тренерский штаб команды, а новым тренером «Молота-Прикамье» стал Павел Десятков. Пока что неизвестно, кто заменит его у руля пермского хоккейного клуба.



