Министерство территориальной безопасности Прикамья дало рекомендации по профилактике коронавируса
Министерство территориальной безопасности Прикамья дало рекомендации по профилактике коронавируса/ Сократить до минимума посещение мест массового скопления людей, соблюдать личную гигиену, как можно чаще мыть руки с мылом, - настоятельно рекомендуют в ведомстве. Жителей просят пользоваться спиртосодержащими или дезинфицирующими салфетками, не трогать лицо, глаза, нос, рот руками. В закрытых общественных местах носить защитную маску, плотно прикрывающую нос, рот и подбородок (менять маску каждые 1,5-2 часа). В случае характерных симптомов: температура, озноб, заложенность носа, кашель, затруднение дыхания, боль в мышцах, оставаться дома и срочно обращаться к врачу. Пить как можно больше воды и следовать всем предписаниям специалиста.Ранее мы сообщали о том, что в Прикамье появился первый официальный случай заражения коронавирусом. Повторный анализ проб, взятых у пермяка, вернувшегося из Франции и госпитализированного с подозрением на коронавирус, подтвердил предварительный диагноз.
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