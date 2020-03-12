Пермяк ограбил магазин бытовой техники в Рязани
Из торгового зала магазина бытовой техники в Рязани была совершена кража планшетного компьютера неким мужчиной, который быстро пронес товар через кассу. Ориентировка на похитителя была передана всем патрулям полиции, несущим службу на улицах города. Вскоре стражи порядка обратили внимание на немолодого мужчину, внешний вид которого совпадал с описанием. При этом гражданин нес предмет, похожий на «планшетник». Мужчину задержали. Как сообщает портал "Провинция.ру", злоумышленником оказался 56-летний уроженец города Перми, ранее судимый за хищения. Рецидивист передвигался по городу в поисках возможности сбыть планшетный компьютер. Краденое изъято. Злоумышленник заключен под стражу, по уголовному делу проводится расследование.
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