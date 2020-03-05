Прикамье вошло в тройку лидеров регионов по долгам за теплоэнергию в 2019 году. Данные предоставлены поставщиком тепла – компанией "Т Плюс". Объем долгов в Перми, Краснокамске, Березниках и Чайковском составил 7,8 млрд рублей. Ближайшие соседи в антирейтинге - Самарская и Свердловская области. Здесь задолженность превышает 8 млрд. По словам специалистов, наиболее крупная категория должников – управляющие компании. Их долг в Прикамье составляет более 3 млрд. рублей. Среди антилидеров - две организации с почти идентичными названиями: управляющая компания "Профи-Дом" и "УК "Профи-Дом". Они имеют разные ИНН, но обслуживают один и тот же жилой фонд, около 40 домов.

Иван Пасынков, общественный активист:

- 96% жителей исправно платят по всем коммунальным платежам. Мы ничего с этим сделать не можем, дом фактически не обслуживается. Около подъезда лед не убран, по дороге тоже. Кровля не числилась ни разу, снег с козырьков сам по себе тает.

В марте прошлого года бывшего директора УК "Профи-дом" Алексея Бочкарева по решению Мотовилихинского суда приговорили к 4 годам лишения свободы. Он осужден как член преступной группы, которая похитила более 26 миллионов рублей. Эти деньги подлежали перечислению ресурсникам - "Т Плюс", "ПСК" и "Новогор-Прикамье". Согласно выводам следствия, платежи людей выводились через "серый" расчетный центр "ИРЦ-Прикамье." По словам специалистов, несмотря на внушительные цифры, за 3 года уровень долгов за коммуналку в Прикамье удалось снизить с 8,5 млрд. до 5,4 млрд. рублей.

Виктор Казеев, пресс-секретарь министерства ЖКХ Пермского края:

- Работа ведется в этом направлении. Во-первых, это перевод граждан на прямые платежи с ресурсоснабжающими организациями. Жители платят напрямую ресурсникам и их деньги никуда не уходят, а поступают по назначению. Второе направление - выставление объединенных платежных документов. Наведение порядка в сфере управления жилищным фондом.