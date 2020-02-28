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← Пермяков познакомили с недвижимостью в Санкт-Петербурге

Три города Прикамья претендуют на звание «Город трудовой доблести»

Три города Прикамья претендуют на звание «Город трудовой доблести». Оно присваивается городу России, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. От Пермского края на это звание претендуют Пермь, Кизел и Лысьва. Об этом сообщил глава Прикамья Дмитрий Махонин. «Наш регион внес огромный вклад в Победу. Из Перми на фронт отправлялись авиадвигатели, пороха, пушки. Из Кунгура – сапоги (каждый 3-ий боец был одет в кунгурские сапоги), из Лысьвы – каски (каждая вторая на фронте). Для фронта работали шахтеры КУБа, металлурги Чусового и Нытвы, нефтяники Краснокамска, химики Верхнекамья. У нас была крупная госпитальная база, даже небольшие города и села принимали эвакуированных из Ленинграда.- В этом году федерация выберет четыре города. Пермский край собирается заявить не только Пермь, но и Лысьву и Кизел. Мы будем бороться, сделаем все необходимое. Мы это заслужили!» - сказал глава региона Дмитрий Махонин. Решение о присвоении званий будет принимать Президент России на заседании оргкомитета «Победа». В городе, удостоенном такого звания, будет устанавливаться стела с изображением герба города и текстом соответствующего Указа главы государства. Также будут проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города.

Метки: В России, Общество, Сделано в Перми

Опубликовано: 28.02.2020 в 17:08 в рубрике - Новости регионов России

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← Пермяков познакомили с недвижимостью в Санкт-Петербурге

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