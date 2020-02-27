Пермяков познакомили с недвижимостью в Санкт-Петербурге

В Перми до 29 февраля проходят дни открытых дверей «Группы ЛСР». Это компания-застройщик из Санкт-Петербурга. На презентационной выставке по адресу Ленина, 66 предлагают купить квартиру в городе на Неве по цене от 2 миллионов 180 тысяч рублей. В прошлом году выгодным предложением уже воспользовались больше сотни жителей Прикамья. Цели разные - для себя, детей или под сдачу в аренду. На выбор есть комфорт, бизнес и премиум-класс. При этом предоставляют дополнительные региональные скидки.

Екатерина Курбатова, официальный региональный представитель «Группы ЛСР» в г. Пермь, специалист по недвижимости АН «Инженер»: "Жители города могут обратиться в региональное представительство "ЛСР", которое эксклюзивно представлено в Пермском крае, выбрать квартиру по цене застройщика, без каких-либо дополнительных комиссий. И дистанционно оформить сделку".

В пермском офисе «Группы ЛСР» специалисты подробно познакомят с каждым домом, расскажут все об ипотеке и продаже вторичного жилья. Что касается новостроек, квартира обойдется в среднем на 30% дешевле, если приобрести ее на ранней стадии. Так, например, в комплексе «Цветной город» есть студии от 2 миллионов 180 тысяч. ЛСР возводит здесь целый микрорайон, где будет много кварталов, объекты социальной инфраструктуры, собственный парк и развитая транспортная сеть.

Антон Аленчиков, начальник отдела по работе с регионами «Группы ЛСР»: "Один из самых интересных проектов Санкт-Петербурга - это проект «Морская набережная». Прекрасные виды на Финский залив заинтересуют романтиков, также будут интересны инвесторам, потому что проект находится на начальной стадии строительства".