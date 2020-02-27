Пермский край занял 26-е место в рейтинге по аварийности на дорогах

Прикамье заняло 26-е место в рейтинге регионов по аварийности на дорогах. Анализ, на основе данных МВД за 2019 год провело агентство РИА «Рейтинг». К автомобилям при этом отнесли не только легковушки, но и автобусы с грузовыми машинами. В Пермском крае на 100 тысяч автомобилей приходилось 273 ДТП с пострадавшими - на 13% меньше, чем годом ранее. Всего в рейтинге 85 регионов. Лидирует Чеченская Республика с самой низкой аварийностью - 76 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч автомобилей. Замыкает перечень Республика Тыва - 858 на 100 тысяч.