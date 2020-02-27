В Перми представили изобретения в области авиационного двигателестроения

В Перми открылась первая в истории России "ТРИЗ-сессия" (теория решения изобретательских задач). Она проходит на базе конструкторского бюро «ОДК-Авиадвигатель». Сюда приехали специалисты 76 предприятий корпорации «Ростех».

ТРИЗ - направление для объединенной двигателестроительной корпорации в целом уже знакомо и касается оно не только изобретений, но буквально всех сфер деятельности компании.

Юрий Шмотин, генеральный конструктор АО «ОДК»: "Это направление является одним из ключевых, поскольку объединяет не только направления, исследования, разработки, но и такие направления, как продажа, маркетинг, производство. И безусловно, персонал – наша ключевая ценность".

За полтора года в специальной «ТРИЗ-школе» прошло обучение около тысячи человек. Сегодня это уже подготовленное профессиональное сообщество, которое разговаривает на одном языке, и собираются вместе исключительно для решения практических задач.

Александр Каширин, заместитель председателя научно-технического совета Государственной корпорации «Ростех»: "Здесь собрались конструкторы, технологи, инженеры, которые именно обладают этими инструментами «ТРИЗ» для решения проблем и задач. А решение проблем и задач это, по сути, ускорение инновационного развития в создании новых продуктов и технологий".

На «ОДК-Авиадвигатель» сегодня реализуется глобальные инвестиционные проекты, в том числе с использованием методов ТРИЗа. Коллектив конструкторского бюро готов поделиться своими наработками с коллегами из других предприятий корпорации.