Пермь вошла в рейтинг самых заботливых городов
Аналитики Яндекс.Такси составили рейтинг самых заботливых городов России. В списке городов, где клиенты чаще всего обращаются к опции "заказать такси другому человеку", на первом месте - Самара, на втором - Ростов-на-Дону, на третьем - Уфа. Пермь оказалась на 12 месте. Всего в рейтинге 16 городов.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости регионов России:
Министр обороны России посетил Пермское суворовское военное училище
Наставник сборной России по баскетболу поблагодарил пермских болельщиков
Конвейеры-транспортеры: назначение и виды
Земляные работы в Ярославле
Знакомьтесь! ЖК «Солнечный Город» в Санкт-Петербурге
На «Пермской ярмарке» до конца недели работает выставка «Регионы России»
Туры в Сочи на лето стартовали от 17000 рублей с авиаперелетом
Советы по получению справки из ИФНС, которая подтверждает статус налогового резидента
В аэропорту Перми приостановили полеты на китайский остров Хайнань
Выбираем духовку: практические рекомендации
Добавить комментарий: