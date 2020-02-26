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← Министр обороны России посетил Пермское суворовское военное училище

Пермь вошла в рейтинг самых заботливых городов

Аналитики Яндекс.Такси составили рейтинг самых заботливых городов России. В списке городов, где клиенты чаще всего обращаются к опции "заказать такси другому человеку", на первом месте - Самара, на втором - Ростов-на-Дону, на третьем - Уфа. Пермь оказалась на 12 месте. Всего в рейтинге 16 городов.

Метки: Общество, Интернет, В России

Опубликовано: 26.02.2020 в 12:27 в рубрике - Новости регионов России

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← Министр обороны России посетил Пермское суворовское военное училище

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