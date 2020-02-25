Министр обороны России посетил Пермское суворовское военное училище
Сегодня в Пермь с рабочей поездкой прибыл министр обороны России Сергей Шойгу. В программе визита - посещение пермских оборонных предприятий. Но сначала в ЗАТО "Звездный" он посетил Пермское военное суворовское училище, которое находится в подчинении министерства обороны. Подробности в прямом эфире рассказал наш корреспондент Сергей Овчинников.
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