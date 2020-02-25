Наставник сборной России по баскетболу поблагодарил пермских болельщиков
23 февраля, в Перми, сборная России по баскетболу со счетом 77:67 одержала победу над македонцами в отборе на Евробаскет-2021.Чтобы поддержать главную команду страны, болельщики разобрали билеты чуть ли не за месяц. Пермяки обеспечили аншлаг, «под завязку» заполнив 7-ми тысячные трибуны УДС Молота. Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич поблагодарил пермских болельщиков за поддержку. Сергей Базаревич, главный тренер сборной России по баскетболу: "Где-то отборолись где надо, ничьи мячи забрали и поэтому выиграли. Сейчас, конечно, о качестве трудно разговаривать, но рады тому, что победили. И спасибо залу - Пермь, как всегда, была фантастической."
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