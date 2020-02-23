Конвейеры-транспортеры: назначение и виды

Предприятия используют в комплекте оснащения конвейеры-транспортеры, необходимые для соединения между собой отдельных элементов производственного цикла. Эти транспортировочные механизмы устанавливаются практически на всех фабриках и комбинатах, работающих в горнодобывающей, строительной, перерабатывающей сферах.

Виды конвейеров-транспортеров

В зависимости от специфики производства и особенностей грузов на предприятии устанавливаются следующие виды транспортеров:

- ленточные;

- пластинчатые;

- скребковые;

- роликовые;

- ковшовые;

- тележечные;

- шнековые и пр.

Также транспортировочные механизмы бывают переносными, стационарными и передвижными.

Одним из самых востребованных типов конвейеров является горизонтальный ленточный транспортер. Его основным рабочим элементом выступает лента, движущаяся по роликоопорам. Такая модель подходит для транспортировки разных сыпучих материалов.

Назначение конвейеров-транспортеров

Стационарные конвейеры в большинстве случаев устанавливаются в заводских цехах. Передвижные транспортерные механизмы чаще используются для строительных работ и внутрицехового передвижения грузов на малых пищевых комбинатах.

По направлению транспортировки материалов соответствующий элемент конвейера может быть расположен:

- вертикально;

- наклонно;

- горизонтально.

Для шахт и карьеров приобретают новые и подержанные вертикальные установки. Такое расположение рабочего элемента спецтехники позволяет работать на небольших по площади участках. При продаже машин с данным механизмом компания-производитель укомплектовывает оборудование защитными элементами, а покупатель получает готовый к работе набор.

Если вы совершаете покупку б/у техники, нужно убедиться, что она оснащена средствами безопасности - кожухами, специальными ограждениями и пр.

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