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Конвейеры-транспортеры: назначение и виды
Предприятия используют в комплекте оснащения конвейеры-транспортеры, необходимые для соединения между собой отдельных элементов производственного цикла. Эти транспортировочные механизмы устанавливаются практически на всех фабриках и комбинатах, работающих в горнодобывающей, строительной, перерабатывающей сферах.
Виды конвейеров-транспортеров
В зависимости от специфики производства и особенностей грузов на предприятии устанавливаются следующие виды транспортеров:
- - ленточные;
- - пластинчатые;
- - скребковые;
- - роликовые;
- - ковшовые;
- - тележечные;
- - шнековые и пр.
Также транспортировочные механизмы бывают переносными, стационарными и передвижными.
Одним из самых востребованных типов конвейеров является горизонтальный ленточный транспортер. Его основным рабочим элементом выступает лента, движущаяся по роликоопорам. Такая модель подходит для транспортировки разных сыпучих материалов.
Назначение конвейеров-транспортеров
Стационарные конвейеры в большинстве случаев устанавливаются в заводских цехах. Передвижные транспортерные механизмы чаще используются для строительных работ и внутрицехового передвижения грузов на малых пищевых комбинатах.
По направлению транспортировки материалов соответствующий элемент конвейера может быть расположен:
- - вертикально;
- - наклонно;
- - горизонтально.
Для шахт и карьеров приобретают новые и подержанные вертикальные установки. Такое расположение рабочего элемента спецтехники позволяет работать на небольших по площади участках. При продаже машин с данным механизмом компания-производитель укомплектовывает оборудование защитными элементами, а покупатель получает готовый к работе набор.
Если вы совершаете покупку б/у техники, нужно убедиться, что она оснащена средствами безопасности - кожухами, специальными ограждениями и пр.
Приобретение конвейеров-транспортеров
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