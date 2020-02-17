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Земляные работы в Ярославле

Специальная техника необходима для большей части земляных работ. Наша компания http://www.ekskavatory-arenda.ru/ предлагает в аренду мини-экскаваторы популярных мировых марок. Использование компактных спецмашин ускоряет работу, максимально исключает ручной труд.

Виды земляных работ

Строительство зданий, сооружений, автомобильных трасс, прокладка и ремонт инженерных коммуникаций включают обязательный этап – земляные работы. Мини-экскаваторы требуется на разработке грунта в следующих случаях:

  • рытье котлованов – для выемки земляных масс подходят все модели экскаваторов нашего автопарка: Volvo EC55B Pro, Hitachi ZX55U-5A и другие;
  • прокладка траншей – на стесненных городских площадках хорошо зарекомендовали себя Bobcat E62, New Holland E55B SR, технику можно устанавливать на газоны без ущерба насаждениям;
  • создание насыпей – данную операцию хорошо проводить с помощью JCB 8050 RTS, JCB 51R-1;
  • перемещение грунта на небольшие расстояния – мини-экскаваторы Komatsu PC50MR-2, Takeuchi TB250 хорошо справляются с данной работой.

Излишек земли необходимо удалять со строительной площадки. Компактная спецтехника замечательно справляется с данной операцией. JCB 48Z-1, Volvo ECR50D и другие машины можно устанавливать рядом с бортом самосвала для погрузки и разгрузки сыпучих материалов.

Бурение неглубоких скважин под столбы, опоры также относится к разряду земляных работ. Для данных целей предлагаем взять в аренду мини-экскаваторы со сменным навесным оборудованием. Буром оснащаются Bobcat 331, Komatsu PC45MR-3 и другие модели.

Все мини-экскаваторы оборудованы бульдозерным отвалом. Он используется для планировки участка и как дополнительный упор для машины во время эксплуатации.

Преимущества аренды спецтехники для земляных работ

Сложно в городских условиях использовать технику на операциях с землей без ущерба движения транспорта и пешеходов. Стесненные условия чреваты повреждениями зданий, сооружений во время работы спецтехники.

В нашей компании менеджеры помогут подобрать мини-экскаватор для выполнения конкретной работы, в обозначенном месте. Легкие машины могут работать с непосредственной близости от стен домов, заборов, рядом с автодорогами, пешеходными тротуарами.

В компании есть универсальные экскаваторы, которые справятся с полным циклом земляных работ. Спецтехника с набором навесного оборудования значительно ускоряет и удешевляет рабочий процесс.

У нас можно заказать машины с почасовой оплатой, на срок от трех часов и более. При долгосрочной аренде, больших объемах работ предоставляются скидки. Заказывая спецтехнику для земляных работ, клиент не беспокоится о проведении мероприятия:

  • техника всегда находится в безупречном состоянии;
  • опытные операторы быстро справляются с поставленной задачей;
  • стоимость ГСМ входит в цену аренды.

Обращайтесь в нашу компанию. Контакты – номер телефона и адрес электронной почты представлены на данной странице сайта.

http://www.ekskavatory-arenda.ru/

Опубликовано: 17.02.2020 в 19:52 в рубрике - Новости регионов России

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