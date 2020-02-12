Знакомьтесь! ЖК «Солнечный Город» в Санкт-Петербурге
В Красносельском районе Санкт-Петербурга ведутся работы над созданием современного жилого квартала комфорт-класса Солнечный Город. Часть корпусов жилого комплекса сданы и заселены. Открыты новые детские сады, работает школа. В шаговой доступности от новостроек парикмахерские, фитнес-залы, салоны красоты, магазины.
На территории района, история которого берет начало в 1973 г., проживает 397 тыс. человек. Основной контингент - молодые люди, семьи с маленькими детьми. Возведение новых домов осуществляется в соответствии с современными стандартами, повышенными требованиями к планировкам.
Преимущества комплекса
Реализация проекта рассчитана на несколько лет. На строительной площадке работает крупный застройщик - группа компаний SetlCity. Инновационный квартал расположен в 15 минут езды от станций метрополитена «Ленинский проспект», «Проспект Ветеранов». Квартал окружают Сосновая поляна, Новознаменка, Приморский, Полежаевский парки.
Говоря о других преимуществах, стоит отметить:
- - просторные и комфортные планировки;
- -благоустроенные детские и спортивные площадки, комфортная зона отдыха во дворах;
- -закрытая дворовая территория без машин;
- -создание инфраструктуры одновременно с жилыми домами;
- -видеонаблюдение на территории комплекса.
На ресурсе https://www.spbrealty.ru/buildings/solnechnyi-gorod представлена подробная информация о комплексе, выложены планировки имеющихся в продаже квартир. Здесь же указаны актуальные цены.
Как купить недвижимость
В лаконичных корпусах переменной этажности находятся студии метражом от 24 «квадратов». Есть квартиры с разным количеством комнат. Они интересны студентам, молодым семьям в качестве стартового жилья. Ориентированы на людей со средним доходом. В основной массе это недорогое жилье эконом-класса с отделкой и без.
Приобретение квартиры в перспективном районе - выгодное вложение денежных средств. Стоимость квадратного метра жилья здесь стабильно растет. Темпы благоустройства, возведение объектов социальной инфраструктуры соответствуют скорости строительства.
Продажа квартир осуществляется на условиях 100% полной оплаты, в рассрочку или в кредит. Программы финансирования на данный объект есть в нескольких кредитных учреждениях Санкт-Петербурга. Среди предложений несложно выбрать оптимальный вариант, в том числе с возможностью использования государственных сертификатов в качестве первоначального взноса.
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