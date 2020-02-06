На «Пермской ярмарке» до конца недели работает выставка «Регионы России»
На"Пермской ярмарке" открылась выставка "Регионы России". Как всегда, производители со всей страны и ближнего зарубежья привезли сюда самые разные товары. Среди них - всевозможные деликатесы, сладости, одежда и даже картины.
Этот стенд Татьяну привлек не просто так. Вещи не только яркие, но и стильные. В Перми, говорит, такие, да чтобы были большого размера, найти сложно.
Татьяна Кубасова:
- Много эксклюзивных, своими руками, которые сделаны вещи. Привлекает эта ярмарка.
Участников выставки "Регионы России" немало, более 100, отсюда и разнообразие ассортимента. Здесь можно найти буквально все и для всей семьи. Одежда для самых маленьких, термобелье для взрослых. Из теплого - шубки, а том числе их бухарского каракуля, пуховики, а также стильные пальто с лазерной обработкой и модным принтом.
Хаяла Аббасова:
- Рептилия самой актуальной считается. Она заново вошла в моду у нас.
Головных уборов привезли на ярмарку тоже немало. Как и сумок. Например, эта необычная модель из натурального льна приехала из Костромы.
Елена Краснова:
- Полностью ручная работа, натуральная внутри и снаружи, очень практичная, удобная, можно положить планшет, очень много мелочей разных, кармашки.
Дополнить образ можно палантином, шарфиком или бижутерией ручной работы. Например, авторской брошью с розовым опалом.
Валерия Болтунова:
- Камень натуральный. Розовый опал защищает от сглаза и дурных мыслей
Здесь можно найти и товары для дома, например, шторы, постельное белье, изделия из Белорусского льна. А вот Федора заинтересовал прилавок с умными товарами. Сегодня он приобретает универсальный фонарь с магнитом.
- Телескопический. Выдвигается, светит, можно подобрать им болтики и гаечки.
Напоследок можно подкрепиться.
Корж, прослойка, клубника и взбитые сливки. Аромат невероятный. Вот только кушать такую пироженку, к сожалению, нельзя. Ведь это мыло ручной работы"
Зато эти сладости не только вкусные, но и полезные. Казинаки, щербет, мармелад и халву представляет Азовская кондитерская фабрика.
Наталья Михайлова, представитель Азовской кондитерской фабрики:
- Это натуральные сладости, которые очень полезные. Идут без сахара с натуральными ингредиентами.
По соседству - специи, свежие гранаты, белорусские колбасы, рыба, привезенная с Камчатки, а также сушеные и соленые грибы. Посетить выставку "Регионы России" можно до конца недели на Пермской ярмарке.
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