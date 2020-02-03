Советы по получению справки из ИФНС, которая подтверждает статус налогового резидента

Сейчас подтвердить статус налогового резидента в РФ официально можно специальной справкой, которая выдается в ФНС. Порядок установлен в стране еще с 2017 года и активно действует на сегодняшний день. Орган ФНС обрабатывает все поступающие к ним запросы, дает конкретные инструкции по дальнейшим действиям и правила, чтобы человек смог получить официальный документ в кратчайшие сроки. Налоговая служба обязана взаимодействовать с заявителями на всех этапах сотрудничества.





Конечно, далеко не каждый желает тратить большое количество времени на то, чтобы стоять в очереди, ходить за бумагами по кабинетам и в принципе тратить время на оформление. Однако ведь статус все равно необходимо подтвердить. В этом как раз помогает компания, которая оформляет справки в кратчайшие сроки.





Раньше получение документа было проблемой, которая затягивалась как минимум на один месяц. Сейчас достаточно обратиться в ИФНС и оставить заявку на получение документа. Как правило, через некоторое время клиенту перезванивает специалист, который уточняет все важные моменты и проводит первую консультацию по налоговым вопросам. Если вас интересует, справка из ИФНС подтверждающая статус налогового резидента РФ (https://spravka-nalog.ru/spravka-o-rezidenstve/), перейдите по ссылке и заполните форму. Бесплатная доставка по Москве и области!





Кто может считаться налоговым резидентом РФ





Получить официальную справку налогового резидента может получить далеко не каждый гражданин страны. Специалисты выделяют такие лица, которые имеют все шансы на успешное сотрудничество с ИФНС:







- физические лица, которые находились на территории России как минимум 183 дня на протяжении одного года. При этом не важно, находился человек в России все 12 месяцев или два. Главное, чтобы общее количество соответствовало норме;



- юридические лица, которые зарегистрированы в России, зарубежные компании, которые заключают международные договоры;



- иностранные фирмы, которые управляются из Российской Федерации.







Для чего необходима справка





Справка требуется при реализации продукции. Это касается и предоставления каких-либо услуг при сотрудничестве с иностранными партнерами. Чаще всего за помощью в компанию обращаются для того, чтобы получить справку и предоставить ее по требованию налогового органа в другую страну. Также подтверждать статус необходимо для того, чтобы оказывать поставки товаров или услуг в другие страны, получать доходы от этого вида деятельность и инвестиции от зарубежных компаний.





Зачем нужна помощь специалистов





Заняться оформлением справки можно самостоятельно, но это отнимет много времени и сил. Лучше всего обратиться к профессионалам, у которых есть связи, навыки и юридические знания. Это поможет ускорить процесс получения документа и сведет потерю нервов к минимуму, что выгодно, если справка нужна срочно.





Преимущества обращения в ИФНС:







- полностью бесплатная консультация с каждым клиентом;



- не нужно лично присутствовать в налоговой для получения документа;



- ИФНС гарантирует получение справки в течение трех часов;



- услуга стоит недорого по сравнению с предложениями конкурентов;



- доставка по Москве для заказчика абсолютно бесплатная.







Все детали по поводу оформления, стоимости и сроков доставки можно узнать у менеджера ИФНС. Специалист ответит на все интересующие вас вопросы. Он сделает все возможное для того, чтобы вы полностью остались довольны результатом сотрудничества. В этой сфере компания обладает большим опытом работы. Она обладает безупречной репутацией.





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