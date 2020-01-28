В аэропорту Перми приостановили полеты на китайский остров Хайнань

В Пермском аэропорту сегодня официально подтвердили о временном прекращении авиасообщения между столицей Прикамья и китайским городом Санья. Самолеты еще будут прилетать, возвращая на родину туристов, что пока находятся в Поднебесной, а вот новые группы туда уже не отправятся. Что делать тем, кто успел оплатить тур?

Официальное письмо от авиакомпании «Azur Air», с информацией о прекращении полетов из столицы Прикамья в Китай, в Пермском аэропорту получили только в конце рабочего дня, сегодня. Ранее о том же на своём сайте сообщил туроператор «Anex Tour» сотрудничающий с авиаперевозчиком.

Евгений Кузнецов, пресс-секретарь международного аэропорта «Пермь»:

- Мы получили информацию от авиакомпании «Azur Air» об отмене рейсов из международного аэропорта «Пермь» в Китай, Санью, до 12 февраля включительно. Рейсы, которые будут после 13 февраля - решение будет приниматься руководством компании по состоянию, которое будет на тот момент.

По всей стране происходит то же самое, вспышка коронавируса внесла жёсткие коррективы, и сейчас эксперты от туристического бизнеса говорят, что у тех, кто приобрёл тур, есть несколько вариантов - переиграть на другое государство, не факт, что это будет дешевле или получить обратно деньги.

Ольга Нестерова, директор туристического агентства:

- Необходимо обратиться к своему агенту, через которого вы бронировали, агент должен сделать запрос на аннуляцию через туроператора, у которого был забронирован тур. И туроператор в официальном порядке аннулирует тур и естественно, согласно закону, будут возвращены все денежные средства.

В России на данный момент случаев заболевания коронавирусом не зафиксировано, сообщает Роспотребнадзор. Особые противоэпидемические мероприятия действуют по всей стране. В Пермском аэропорту для этого на прошлой неделе были предприняты особые меры, в частности досмотр с тепловизорами. Кроме того, отдельные рекомендации для тех, кто ещё в Китае.

Наталья Вольдшмидт, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Пермскому краю:

- Конечно, это ношение масок, соблюдение правил личной гигиены, соблюдение респираторного этикета, это частое мытьё рук, избегать рынков.

Что касается этих рекомендаций - пермские туристы сообщают оттуда, что ситуация напряжённая. Усилены меры безопасности. А с масками начались проблемы.

Георгий Малахов:

- По этому поводу большой ажиотаж, до вчерашнего дня маски нам выдавали на ресепшне. Сегодня маски закончились в отеле, но у нас был с собой запас небольшой, который мы привезли с собой из Перми.

Так что, учитывая, что наши туристы всё ещё остаются там, авиасообщение между краем и Китаем нельзя назвать прерванным на сто процентов.

Вылет в Китай в ближайший четверг точно так же планируется, однако, борт отправится в Китайскую народную республику пустым, чтобы забрать оттуда пермяков.