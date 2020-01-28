Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Новости регионов России

← Выбираем духовку: практические рекомендации

В аэропорту Перми приостановили полеты на китайский остров Хайнань

смотреть видео

В Пермском аэропорту сегодня официально подтвердили о временном прекращении авиасообщения между столицей Прикамья и китайским городом Санья. Самолеты еще будут прилетать, возвращая на родину туристов, что пока находятся в Поднебесной, а вот новые группы туда уже не отправятся. Что делать тем, кто успел оплатить тур?

Официальное письмо от авиакомпании «Azur Air», с информацией о прекращении полетов из столицы Прикамья в Китай, в Пермском аэропорту получили только в конце рабочего дня, сегодня. Ранее о том же на своём сайте сообщил туроператор «Anex Tour» сотрудничающий с авиаперевозчиком.

Евгений Кузнецов, пресс-секретарь международного аэропорта «Пермь»:

- Мы получили информацию от авиакомпании «Azur Air» об отмене рейсов из международного аэропорта «Пермь» в Китай, Санью, до 12 февраля включительно. Рейсы, которые будут после 13 февраля - решение будет приниматься руководством компании по состоянию, которое будет на тот момент.

По всей стране происходит то же самое, вспышка коронавируса внесла жёсткие коррективы, и сейчас эксперты от туристического бизнеса говорят, что у тех, кто приобрёл тур, есть несколько вариантов - переиграть на другое государство, не факт, что это будет дешевле или получить обратно деньги.

Ольга Нестерова, директор туристического агентства:

- Необходимо обратиться к своему агенту, через которого вы бронировали, агент должен сделать запрос на аннуляцию через туроператора, у которого был забронирован тур. И туроператор в официальном порядке аннулирует тур и естественно, согласно закону, будут возвращены все денежные средства.

В России на данный момент случаев заболевания коронавирусом не зафиксировано, сообщает Роспотребнадзор. Особые противоэпидемические мероприятия действуют по всей стране. В Пермском аэропорту для этого на прошлой неделе были предприняты особые меры, в частности досмотр с тепловизорами. Кроме того, отдельные рекомендации для тех, кто ещё в Китае.

Наталья Вольдшмидт, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Пермскому краю:

- Конечно, это ношение масок, соблюдение правил личной гигиены, соблюдение респираторного этикета, это частое мытьё рук, избегать рынков.

Что касается этих рекомендаций - пермские туристы сообщают оттуда, что ситуация напряжённая. Усилены меры безопасности. А с масками начались проблемы.

Георгий Малахов:

- По этому поводу большой ажиотаж, до вчерашнего дня маски нам выдавали на ресепшне. Сегодня маски закончились в отеле, но у нас был с собой запас небольшой, который мы привезли с собой из Перми.

Так что, учитывая, что наши туристы всё ещё остаются там, авиасообщение между краем и Китаем нельзя назвать прерванным на сто процентов.

Вылет в Китай в ближайший четверг точно так же планируется, однако, борт отправится в Китайскую народную республику пустым, чтобы забрать оттуда пермяков.

Метки: Официально, Здоровье, Происшествия, В мире

Опубликовано: 28.01.2020 в 23:50 в рубрике - Новости регионов России

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости регионов России:

Выбираем духовку: практические рекомендации

Как будут принимать в первый класс в 2020 году

От идеи до готовой кухни за 7 дней

Гидрометеорологические изыскания в 2020 году

Фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов взяли золото Юношеской олимпиады

Пасека «Монастырская» приглашает распробовать новые сорта меда

Оплату труда школьных учителей защитят Трудовым Кодексом


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Выбираем духовку: практические рекомендации

Обратите внимание

в Перми

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 29.01.2020
Главные информационные итоги дня
29.01.2020 в 21:38

Метки: в Пермском крае, в Перми, СМИ, Происшествия, Общество, Экономика

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 28.01.2020
Главные информационные итоги дня
28.01.2020 в 21:53

Метки: в Пермском крае, в Перми, СМИ, Происшествия, Общество, Экономика

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 27.01.2020
Главные информационные итоги дня
27.01.2020 в 22:14

Метки: в Пермском крае, в Перми, СМИ, Происшествия, Общество, Экономика

Как будут принимать в первый класс в 2020 году
В Перми заработала горячая линия по вопросам приема детей в первый класс. Подробности процедуры приема
27.01.2020 в 13:09

Метки: Образование, в Перми, Общество, Власть

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 24.01.2020
Главные информационные итоги дня
24.01.2020 в 21:08

Метки: в Пермском крае, в Перми, СМИ, Происшествия, Общество, Экономика

В России

Новую мобильную буровую установку презентовали в Прикамье
Пермский разработчик - завод нефтегазового машиностроения «Синергия» презентовал мобильный буровой комплекс для бурения основных стволов скважин.
27.01.2020 в 12:00

Метки: Сделано в Перми, в Пермском крае, В России, Наука и техника, Экономика

От идеи до готовой кухни за 7 дней
Пермякам презентовали новый онлайн сервис для самостоятельного создания эскиза будущего кухонного гарнитура, который будет установлен у заказчика не дольше, чем через неделю
17.01.2020 в 21:57

Метки: Общество, В России

Павел Прилучный: «Не пожелаю своим детям актерскую судьбу!»
Несмотря на высокую востребованность в кино Павел каким-то неведомым образом всё успевает, актер делится секретами
16.01.2020 в 16:51

Метки: Кино, Культура, В России

Гидрометеорологические изыскания в 2020 году
Гидрометеорологические изыскания – исследования водных объектов и погодных явлений, которые могут взаимодействовать с проектируемым объектом.
15.01.2020 в 10:40

Метки: Наука и техника, В России

Что скрывают старинные особняки
Сегодня в Пермской Арт-резиденции состоится открытие выставки железной скульптуры Олега Филимонова
15.01.2020 в 10:34

Метки: Культура, в Перми, В России

Лента новостей RSS каналы

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 29.01.2020«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 29.01.2020

В аэропорту Перми приостановили полеты на китайский остров ХайнаньВ аэропорту Перми приостановили полеты на китайский остров Хайнань

Новое шоу Гии Эрадзе в Пермском циркеНовое шоу Гии Эрадзе в Пермском цирке

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 28.01.2020«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 28.01.2020

Контроль за производством работ с помощью видеонаблюденияКонтроль за производством работ с помощью видеонаблюдения

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 27.01.2020«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 27.01.2020

Выбираем духовку: практические рекомендацииВыбираем духовку: практические рекомендации

Как будут принимать в первый класс в 2020 годуКак будут принимать в первый класс в 2020 году

Новую мобильную буровую установку презентовали в ПрикамьеНовую мобильную буровую установку презентовали в Прикамье

Бур асыв, Пермскöй край!Бур асыв, Пермскöй край!

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 24.01.2020«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 24.01.2020

Вести Кудымкар 24.01.2020Вести Кудымкар 24.01.2020

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 23.01.2020«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 23.01.2020

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 22.01.2020«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 22.01.2020

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 21.01.2020«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 21.01.2020

Пермякам доступны передовые наработки в офтальмологииПермякам доступны передовые наработки в офтальмологии

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 20.01.2020«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 20.01.2020

Школа №1 в Красновишерске получила новое зданиеШкола №1 в Красновишерске получила новое здание

Приоритеты власти в Верещагинском городском округеПриоритеты власти в Верещагинском городском округе

Бур асыв, Пермскöй край!Бур асыв, Пермскöй край!

Пермский государственный медуниверситет увеличит набор абитуриентовПермский государственный медуниверситет увеличит набор абитуриентов

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 17.01.2020«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 17.01.2020

От идеи до готовой кухни за 7 днейОт идеи до готовой кухни за 7 дней

Можно ли заложить часы в ломбардМожно ли заложить часы в ломбард

Для чего нужен радиационный контроль: необходимость, замеры, опасностьДля чего нужен радиационный контроль: необходимость, замеры, опасность

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2020.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную