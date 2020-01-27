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Как выбрать духовку: практические рекомендации

Если вы любите готовить и хотите совершенствовать кулинарные навыки, то вам не обойтись на кухне без духового шкафа. С его помощью можно готовить вкусные и полезные запеченные блюда. Чтобы процесс готовки давался легко и приносил одно удовольствие, при выборе духовки нужно учитывать множество факторов, которые мы подробно рассмотрим в нашей статье.

Производитель

Определить эксплуатационные и технические характеристики духового шкафа, его преимущества и недостатки можно по компании-производителю. Большой популярностью пользуется Siemens духовка по таким причинам:

  • - имеет высокое немецкое качество;

  • -предусмотрен большой набор функций;

  • -благодаря стильному дизайну, гармонично впишется в интерьер кухни в любом стиле;

  • -благодаря надежности основным узлам, верно прослужит на протяжении многих лет;

  • -имеет простую и удобную систему управления.

Также рекомендуем обратить внимание на духовые шкафы от производителя Bosch. Он предлагает духовки с вместительной камерой, возможностью регулировки температуры, наличием большого количества режимов приготовления пищи и продуманной системой безопасности. В каталоге производителя представлены, как отдельностоящий духовой шкаф, так и варочная поверхность Бош, совмещенная с духовкой.

Источник питания

Духовой шкаф может работать на газу или на электричестве. Однозначно сказать, какой из них лучше, нельзя. Газовая духовка имеет такие достоинства:

  • -работает на самом дешевом топливе;

  • -имеет сравнительно невысокую стоимость;

  • -простая в управлении.

Однако все больше хозяек выбирают электрические модели. Они, конечно, дорогие в обслуживании, но имеют широкие функциональные возможности и значительно облегчают процесс готовки. С ними любое блюдо получится идеальным, благодаря автоматическим режимам приготовления.

Способ управления

Бюджетные духовые шкафы, как правило, оснащаются электромеханической системой управления. Она состоит из поворотных переключателей, то есть вращающихся рукояток.

А вот более современные модели имеют электронное управление, реализованное в виде сенсорной панели. Она открывает пользователю доступ к более тонким и точным настройкам.

Набор функций

Обычная газовая духовка имеет только один нагревательный элемент, то есть конфорку. А бюджетные электрические модели - верхний или нижний нагрев, а также режим гриля.

Духовки, которые находится в среднем или премиальном ценовом сегменте, имеют широкий набор функций. Например, во многих таких моделях предусмотрен режим конвекции, который перемешивает воздух внутри камеры. Благодаря этому блюдо равномерно пропекается со всех сторон, получается вкусным и сочным.

Метки: Наука и техника

Опубликовано: 27.01.2020 в 22:01 в рубрике - Новости регионов России

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