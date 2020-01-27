Как будут принимать в первый класс в 2020 году
В Перми сегодня заработала и продлится до 7 февраля горячая линия по вопросам приема детей в первый класс. Звонить можно ежедневно по телефону +7(342)212-25-79 с 9.00 утра до 18.00 вечера. Принимать звонки будут специалисты департамента образования.
Пока чиновники сообщают, что так называемый прием заявлений по месту регистрации проводится с 1 февраля до 30 июня. Если вы хотите отдать ребенка в школу без использования приоритета регистрации по месту прописки, то свободные места будут распределяться с 1 июля.
Направить заявление можно через специальный портал, но в школу нужно будет все равно прийти и принести оригиналы: заявление, свидетельство о рождении, паспорт одного из родителей и свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства.
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