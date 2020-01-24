В Пермском крае пройдет Сход по выбору делегатов на XI Съезд марийского народа

На основании Положения о сходах и порядка созыва XI Съезда марийского народа, утверждённого Пленумом Всемарийского совета от 2 ноября 2019 года, в г. Перми 27 февраля 2020 года в 11.00 час в Доме народного творчества «Губерния» (каб.316) пройдет Сход по выбору делегатов наXI Съезд марийского народа.

XI Съезд марийского народа будет проходить 10-11 апреля 2020 года в городе Йошкар-Оле Республики Марий Эл в соответствии с решением VIII Пленума Всемарийского совета от 14 апреля 2019 года.

Съезд марийского народа – Марий Калык Погын (далее – Съезд)

в соответствии с Уставом Межрегионального общественного движения марийского народа, утвержденным на VIII Съезде марийского народа

17 апреля 2008 года (далее – Устав), созывается по решению Всемарийского Совета один раз в четыре года.

На съезде решаются вопросы сохранения языка, культуры и традиций. На Съезде избирается председатель Всемарийского совета - Оньыжа, а также формируется делегация от марийского народа для участия во Всемирном конгрессе финно-угорских народов.