Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Новости регионов России

← От идеи до готовой кухни за 7 дней

Как будут принимать в первый класс в 2020 году →

В Пермском крае пройдет Сход по выбору делегатов на XI Съезд марийского народа

На основании Положения о сходах и порядка созыва XI Съезда марийского народа, утверждённого Пленумом Всемарийского совета от 2 ноября 2019 года, в г. Перми 27 февраля 2020 года в 11.00 час в Доме народного творчества «Губерния» (каб.316) пройдет Сход по выбору делегатов наXI Съезд марийского народа.

XI Съезд марийского народа будет проходить 10-11 апреля 2020 года в городе Йошкар-Оле Республики Марий Эл в соответствии с решением VIII Пленума Всемарийского совета от 14 апреля 2019 года.

Съезд марийского народа – Марий Калык Погын (далее – Съезд)
в соответствии с Уставом Межрегионального общественного движения марийского народа, утвержденным на VIII Съезде марийского народа
17 апреля 2008 года (далее – Устав), созывается по решению Всемарийского Совета один раз в четыре года.

На съезде решаются вопросы сохранения языка, культуры и традиций. На Съезде избирается председатель Всемарийского совета - Оньыжа, а также формируется делегация от марийского народа для участия во Всемирном конгрессе финно-угорских народов.

Метки: Культура, Общество, В России

Опубликовано: 24.01.2020 в 18:01 в рубрике - Новости регионов России

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости регионов России:

От идеи до готовой кухни за 7 дней

Гидрометеорологические изыскания в 2020 году

Фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов взяли золото Юношеской олимпиады

Пасека «Монастырская» приглашает распробовать новые сорта меда

Оплату труда школьных учителей защитят Трудовым Кодексом


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← От идеи до готовой кухни за 7 дней

Как будут принимать в первый класс в 2020 году →

Обратите внимание

в Перми

Эмоции зрителей и артистов циркового шоу «Песчаная сказка»
Королевский цирк Гии Эрадзе представил на арене Пермского цирка новое красочное представление.
18.02.2020 в 22:38

Метки: Культура, в Пермском крае, в Перми

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 17.02.2020
Главные информационные итоги дня
17.02.2020 в 21:03

Метки: в Пермском крае, в Перми, СМИ, Происшествия, Общество, Экономика

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 14.02.2020
Главные информационные итоги дня
14.02.2020 в 23:10

Метки: в Пермском крае, в Перми, СМИ, Происшествия, Общество, Экономика

Зачисление первоклассников в школы станет прозрачным
В Перми создали общественную комиссию, которая будет контролировать прием детей в первые классы
13.02.2020 в 23:15

Метки: Образование, в Перми

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 13.02.2020
Главные информационные итоги дня
13.02.2020 в 21:45

Метки: в Пермском крае, в Перми, СМИ, Происшествия, Общество, Экономика

В России

В Перми юные патриоты со всей страны соревновались за звание лучших
Сегодня завершается 18-й Международный слёт юных патриотов «Равнение на Победу!»
18.02.2020 в 20:04

Метки: Образование, В России, Общество, Спорт

Туры в Сочи на лето стартовали от 17000 рублей с авиаперелетом
Веский повод обратить внимание на столицу Русской Ривьеры в летнем сезоне 2020 - это фантастические тарифы раннего бронирования.
03.02.2020 в 21:14

Метки: В России, Здоровье

Из зимней тундры вернулась внедорожная экспедиция пермяков
Пермь-Ямал 2020. 6 человек, два внедорожника Тойота, 5 регионов, 5300 километров, из которых 1100 по зимнику, 1200 литров топлива и 100 часов, проведенных за рулем.
30.01.2020 в 22:51

Метки: В России, Взгляд на страну

Новую мобильную буровую установку презентовали в Прикамье
Пермский разработчик - завод нефтегазового машиностроения «Синергия» презентовал мобильный буровой комплекс для бурения основных стволов скважин.
27.01.2020 в 12:00

Метки: Сделано в Перми, в Пермском крае, В России, Наука и техника, Экономика

В Пермском крае пройдет Сход по выбору делегатов на XI Съезд марийского народа
На основании Положения о сходах и порядка созыва XI Съезда марийского народа, утверждённого Пленумом Всемарийского совета от 2 ноября 2019 года , в г.
24.01.2020 в 18:01

Метки: Культура, Общество, В России

Лента новостей RSS каналы

Всё по-настоящему: как родители сдавали ЕГЭВсё по-настоящему: как родители сдавали ЕГЭ

Пермские студенты попробовали себя в роли преподавателейПермские студенты попробовали себя в роли преподавателей

Автора «Пермской езды» пригласили в мэрию ПермиАвтора «Пермской езды» пригласили в мэрию Перми

Дмитрий Махонин поручил подготовить десятилетнюю программу развития предпринимательстваДмитрий Махонин поручил подготовить десятилетнюю программу развития предпринимательства

Сгорели дотла. В ГИБДД сообщили подробности страшной аварииСгорели дотла. В ГИБДД сообщили подробности страшной аварии

Жители Прикамья оказывают помощь УФАС в выявлении нарушений законодательства о рекламеЖители Прикамья оказывают помощь УФАС в выявлении нарушений законодательства о рекламе

«Песчаная сказка». Новое цирковое шоу в Перми«Песчаная сказка». Новое цирковое шоу в Перми

Пермь готовится к зимней сессии краевого Молодежного форумаПермь готовится к зимней сессии краевого Молодежного форума

В ГИБДД подвели итоги масштабной операции "Автобус"В ГИБДД подвели итоги масштабной операции "Автобус"

На трассе Полазна-Чусовой сгорели два автомобиля, погибли людиНа трассе Полазна-Чусовой сгорели два автомобиля, погибли люди

В районах Перми завершили работу ледовые городки В районах Перми завершили работу ледовые городки

В деревне Мичурино на пожаре погибли три человекаВ деревне Мичурино на пожаре погибли три человека

В Перми открывается "Ярмарка народных промыслов"В Перми открывается "Ярмарка народных промыслов"

Социально значимые объекты Прикамья получат быстрый интернетСоциально значимые объекты Прикамья получат быстрый интернет

Глава Перми проведет прямой эфир в InstagramГлава Перми проведет прямой эфир в Instagram

В Перми наградили победителей слета юных патриотов «Равнение на Победу!»В Перми наградили победителей слета юных патриотов «Равнение на Победу!»

По просьбам жителей возле ЖК "Гулливер" появился деревянный настилПо просьбам жителей возле ЖК "Гулливер" появился деревянный настил

Столбы раздора: из-за спора мэрии и энергетиков жители целого микрорайона остались без общественного транспортаСтолбы раздора: из-за спора мэрии и энергетиков жители целого микрорайона остались без общественного транспорта

Февральская оттепель: с крыш падают сосульки и глыбы снегаФевральская оттепель: с крыш падают сосульки и глыбы снега

В Кудымкаре берег реки Олыч завалили грязным снегомВ Кудымкаре берег реки Олыч завалили грязным снегом

В Кудымкаре берег реки Олыч завалили грязным снегомВ Кудымкаре берег реки Олыч завалили грязным снегом

Эмоции зрителей и артистов циркового шоу «Песчаная сказка»Эмоции зрителей и артистов циркового шоу «Песчаная сказка»

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 18.02.2020«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 18.02.2020

"Вести Пермь" - вечерний выпуск 18.02.20"Вести Пермь" - вечерний выпуск 18.02.20

В Перми юные патриоты со всей страны соревновались за звание лучшихВ Перми юные патриоты со всей страны соревновались за звание лучших

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2020.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную