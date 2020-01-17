От идеи до готовой кухни за 7 дней
В Перми презентовали новый онлайн сервис для самостоятельного создания эскиза будущего кухонного гарнитура. Разработка принадлежит одной из пермских компаний, которая таким образом решила установить небывалый рекорд, а именно - 7 дней на все - от заказа до установки. Возможно ли такое?
Обновить мебель в кухне именно сейчас Наталью вдохновила итальянская традиция выбрасывать ненужные вещи в новый год. Женщина позвонила в несколько салонов, но огорчили сроки - время ожидания в среднем 20-30 дней.
Наталья Мальцева:
- Месяц жить без кухни - каждая хозяйка знает, что это очень сложно. Узнала о фабрике мебели «Эстель», позвонила, мне сказали, здесь срок изготовления всего неделя.
На сайте компании - удобный конструктор. Чтобы создать 3D-модель своей будущей кухни, достаточно ввести параметры помещения, расположить двери и окна.
Наталья Мальцева:
- Мы можем поставить тумбы, сделать навесные ящички. Выбрать цвет нашей будущей кухни.
Чтобы увидеть и оценить реальные образцы, Наталья посетила фирменные магазины фабрики. Затем продавец-консультант и покупатель создали индивидуальный дизайн-проект.
Светлана Рылова, продавец-консультант фабрики мебели «Эстель»:
- Своему клиенту мы можем предложить 17 вариантов фасадов, более 120 вариантов по расцветкам кухни.
С момента создания 3D-модели до установки на кухне заказчика пройдёт не более 7 рабочих дней, обещает производитель. Главное - определиться с деталями.
Вариант популярного сегодня открывания без привычных ручек не единственный. К примеру, здесь они встроены в дверцу. В этом случае открыть помогает специальный профиль. Третий способ носит название «push-to-open». Один толчок и дверца открыта.
Мебельная фабрика «Эстель» работает без посредников. Гарантия качества - собственное производство. Достичь максимальной точности помогает алмазный инструмент. А так работает итальянский пресс, который наносит покрытие на дверцы. По словам главного технолога, этих машин всего три в России.
Владимир Коровин, технолог фабрики мебели «Эстель»:
- Склеивание происходит за счёт высокого давления на поверхности, что полностью исключает возможное отслоение плёнки от фасада.
Наталья выбрала гарнитур без ручек и с изящным глянцевым оформлением. А значит, к концу следующей недели она сможет пригласить друзей на обновлённую кухню.
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