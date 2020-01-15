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Гидрометеорологические изыскания в 2020 году

Гидрометеорологические изыскания – исследования водных объектов и погодных явлений, которые могут взаимодействовать с проектируемым объектом. Цель исследований – предотвратить негативные последствия взаимодействия с обеих сторон, сохранив функциональность объекта строительства и качество природной среды – воды и атмосферы.

Требования к гидрометеорологическим изысканиям

В 2020 году основным нормативным документом для них остается СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания в строительстве», где гидрометеорологическим изысканиям посвящен раздел 7. Похожий документ был принят и в 2012 году – СП 47.13330.2012. Оба они заменили собой СП 11-02-96 и считаются действующими. Отдельный том СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства», принятый в 1997 году, отменен не был, поэтому также является актуальным. Все 3 нормативных документа имеют некоторые отличия, а разночтения трактуются на усмотрение эксперта, рассматривающего проектную документацию в процессе экспертизы. Обосновать правомерность применения нормативов в отношении объемов и видов работ – несложная задача для квалифицированного гидролога. В практике «ГеоЭксперта» такие замечания экспертов снимаются быстро и аргументированно – мы опираемся на собственный опыт и самые свежие требования законодательства.

Состав гидрометеорологических изысканий

Две основные составляющие гидрометеорологических изысканий: исследования водных объектов и анализ метеорологических характеристик.Значимыми для проектирования параметрами являются:

  • - погода, осадки, скорость и направления ветра;
  • - скорость течения, расход воды, глубина водоема.

Наличие опасных гидрометеорологических процессов оценивается применительно к объекту с точки зрения вероятности возникновения и степени воздействия. На основе анализа фондовых данных и полевых замеров делается вывод о целесообразности строительства и даются рекомендации по мерам инженерной защиты, если они нужны.

Основной источник фондовых материалов – подразделения Росгидромета, выдающие справки по гидрометеорологическим характеристикам. Открытая информация, публикуемая, в том числе и на сайте ведомства, также служит источником достоверных данных наблюдений, полученных гидрометеопостах по всей территории страны. К началу 2020 года число действующих постов составляет более 2000.

Срок действия гидрометеорологических изысканий в 2020 году пересмотрен не будет и согласно СП 47.13330.2016 составит: 2 года для гидрологического режима водных объектов, 5 лет – для метеорологических характеристик. Соответственно, при передаче на экспертизу материалов изысканий необходимо учитывать интервал от окончания изысканий до начала проектирования.

Точное соблюдение срока годности изысканий – не единственное, хотя и очевидное условие прохождения госэкспертизы. Только правильно подобранный объем работ м всестороннее исследование гидрологических характеристик и метеорологических особенностей местности позволят составить точный прогноз и дать эффективные рекомендации по инженерной защите сооружения и соблюдению экологических нормативов. Специалисты «ГеоЭксперта» https://geoexpert-msk.ru/ помогут Вам в решении самых сложных задач. В 2020 году мы готовы выполнять инженерные изыскания и работать для Вас в любом регионе России.

Метки: Наука и техника, В России

Опубликовано: 15.01.2020 в 10:40 в рубрике - Новости регионов России

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← Фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов взяли золото Юношеской олимпиады

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