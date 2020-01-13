Фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов взяли золото Юношеской олимпиады

Пермская школа фигурного катания вновь показала себя на международном уровне. И, похоже, в ближайшие годы будет процветать. Радостная весть пришла из Швейцарии, где наша пара Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов взяли золото Юношеской олимпиады. И второе место в их группе тоже за россиянами. Серебро у Дианы Мухаметзяновой и Ильи Миронова, третье место - у спортсменов из Грузии. Пермские фигуристы занимаются у тренеров Павла Слюсаренко и Валентины Тюковой.