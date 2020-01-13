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Пасека «Монастырская» приглашает распробовать новые сорта меда

До воскресенья включительно более 40 сортов свежего меда представляет на своей ярмарке меда башкирская пасека Монастырская. Все больше постоянных клиентов становится у нее. Вот и наш кудымкарский коллега приобщился к их числу.

Ложка меда перед едой – и иммунитет будет на высоте, делится секретом здоровья покупатели.

Ярмарка башкирского меда от частной пасеки Монастырской вновь предлагает натуральные продукты. Большой ассортимент – более 30 сортов. Действует акция – при покупке килограмма меда, столько же лугового в подарок. У каждого свой вкус и полезные свойства.

Зима – самое время подумать об укреплении иммунитета. Для этого на прилавках мед с лаймом и имбирем, с прополисом, пыльцой и с пергой.

Кроме того, на прилавках новинка – чай на основе луговых трав. Они подойдут как для профилактики, так и для лечения почек, печени, сердца. В каждом пакете свой состав. А рядом, безалкогольные настойки на основе можжевельника и кедровых орехах.

А также еще конфитюр, более 20 видов, ягоды и фрукты приготовлены паровым способом и сохраняют до 80% полезных веществ. Также в ассортименте халва и имбирные пряники.

Попробовать и купить нужное лакомство можно в ДК ВОС на первом этаже до 19 января ежедневно с 10.00 до 19.00 часов.

Метки: Реклама, в Перми

Опубликовано: 13.01.2020 в 18:33 в рубрике - Новости регионов России

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Оплату труда школьных учителей защитят Трудовым Кодексом


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