Оплату труда школьных учителей защитят Трудовым Кодексом

Министерство просвещения России готовит поправки в Трудовой кодекс, которые поменяют структуру оплаты труда школьных учителей. Об этом, как пишет РИА Новости сообщила глава ведомства Ольга Васильева. По ее словам, идет работа над тем, чтобы 70 процентов фонда оплаты труда гарантированно уходило на оклады, а остальные 30 - выделялись на различные надбавки. В настоящее время, как отметила министр, эту пропорцию соблюдают не всегда. Субъекты сами решают, как начислять оклады и премии и очень часто реальные цифры далеки от приоритетного значения 70 на 30. Новые школьные стандарты должны снизить нагрузку на учителей более чем на треть. По словам министра, педагоги должны вести только четыре документа: рабочая программа по предмету, календарно-тематический план, электронный журнал, электронный дневник.