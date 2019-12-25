Предновогодние итоги комбината «СВЕЗА Уральский»
Время подводить итоги года наступило и на фанерном комбинате СВЕЗА из поселка Уральский. Мы не раз рассказывали о масштабном перевооружении предприятия и задачах, что поставлены. А это не только сугубо коммерческие цели, но и забота об экологии.
Кстати, в этом деле в уходящем году комбинату помогали не только сотрудники, но и, можно сказать, жители всего поселка. Подробнее расскажет наш корреспондент Павел Кузнецов.
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