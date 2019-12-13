В Перми предлагается устанавливать тариф на тепло по методу «Альтернативной котельной»

Накануне в микрорайоне Крохалева устраняли утечку на старых теплосетях. Здесь жители 160 многоквартирных домов почувствовали заметные перебои с отоплением и горячей водой. Причина – необходимость заменить изношенную распределительную теплосеть и установить запорную арматуру. На время ремонта энергетики «Т Плюс» и «Пермской сетевой компании» подавали тепло в дома по резервной схеме, параметры отопления и горячей воды были снижены. Долго так продолжаться не может.

Уложенные в 60-х годах прошлого века, трубы здесь требуют немедленного обновления, на что нужно дополнительное финансирование. Один из вариантов тепловой перезагрузки – переход в ценовую зону теплоснабжения с расчетом тарифа по альтернативной котельной, что позволит привлечь в отрасль почти 2,5 миллиарда рублей.

Алексей Храпков, зам. директора Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики РФ:

«Модель альтернативной котельной с точки зрения защиты интересов потребителя сформирована так, что цена будет расти ниже темпов инфляции. При таких ценовых параметрах, защищающих интересы потребителей, Единая теплоснабжающая организация принимает на себя обязательства улучшить работу системы работы теплоснабжения по ключевым параметрам. Например, снижение сроков перерывов летних отключений ГВС с 14 до 7 дней, ежегодное улучшение оценки качества теплоснабжения жителями, снижение потерь».