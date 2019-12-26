Ямальские кисы можно купить на ярмарке новогодних товаров в Перми
Продолжает свою работу выставка новогодних подарков на пермской ярмарке. Здесь представлено более 100 различных стендов. Один из них с уникальной обувью ручной работы из оленьих камусов. Это известные ямальские кисы. Технология по которым они были изготовлены передаётся от мастера к мастеру веками. Они полностью сшиты в ручную из двенадцати частей. В такой обуви не холодно в самый минус и что самое важное она не промокает во время оттепели, что так характерно для уральского климата
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